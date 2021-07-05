Чітери – постійна проблема Warzone, проте іноді, якщо пощастить, їх все ж можна здолати, доклавши для цього максимум зусиль. Ще легше це зробити, коли за тебе вболіває понад 20 людей, які теж постраждали від нечесної гри шахрая.

Унікальний хайлайт Стрибок віри: гравець у Call of Duty: Warzone ефектно ліквідував останнього опонента – відео

Нещодавно один із гравців випадково записував матч Call of Duty: Warzone й опісля опублікував на Reddit відеокліп у якому "хакер" зазнав поразки від рук іншого, чесного гравця. Відео розпочинається саме так, як можна було б очікувати: чітер буквально "стирає" опонентів в пил один за одним, навіть не намагаючись вдавати з себе звичайного гравця та набираючи просто абсурдну (46) кількість убивств.

Його небачена нахабність привела до того, що ближче до фіналу матчу понад 25 геймерів не вийшли з гри, а залишилися спостерігати за розв'язкою з надією на те, що шахрай отримає по заслузі – і їх молитви були почуті.

Приціл чітера буквально "прилип" до одного з ворогів на досить дальній дистанції, й поки між ними відбувалася перестрілка, рельєф мапи зіграв злий жарт з шахраєм. Опинившись на краю невисокого обриву, нечесний гравець впав з нього прямо на приціл суперника під ніком Goldenarm10, який без вагань знищив ненависного ворога на радість публіки.

Після матчу усі гравці, які спостерігали за тим як геймер відновив справедливість, зібрались у лобі, щоб йому подякувати. Сам Goldenarm10 смиренно прийняв поздоровлення і заявив, що йому просто пощастило. Загалом це був хороший момент солідарності серед гравців, який показує наскільки сильно людей може згуртувати несправедливість, навіть у відеогрі.