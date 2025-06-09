Гравці отримали змогу оцінити асортимент зброї, ворогів і локацій у продовженні гри, інформує 24 Канал. Головний герой стріляє з гармат різного калібру, використовує бойовий молот, відкручує вентилі та наносить спеціальний гель для відкриття дверей, що руйнуються.

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Сцени з особливо сильними противниками супроводжуються ефектною стрільбою з плазмової гвинтівки у сповільненому режимі.

Розробники нагадують, що у центрі історії – агент Уряду Землі, який вирушає на планету Аркадія, щоб розслідувати походження руйнівних розломів, що загрожують загибеллю людства. Саме тут було винайдено технологію гіперстрибка, і тепер доля колонії – а можливо, й усієї галактики – залежить від гравця.

The Outer Worlds 2 – дивіться трейлер:

У коментарях під трейлером реакція глядачів виявилася доволі змішаною. Дехто хвалив візуальну частину та різноманіття, інші ж назвали графіку застарілою, а дизайн персонажів – надто карикатурним.

Водночас переважна більшість погодилась, що ціна стандартного видання у 80 доларів є завищеною.

The Outer Worlds 2 вийде 29 жовтня 2025 року на PC (Steam, Battle.net), PlayStation 5, Xbox Series X|S. У день релізу гра також з’явиться в Game Pass.

А тим часом стало відомо, коли вийде Dying Light The Beast – доповнення, що стало повноцінною грою. Нагадаємо, що Dying Light The Beast, розпочинала свою розробку як DLC до Dying Light 2, але переросла у повноцінну гру з релізом 22 серпня 2025 року.