Take-Two скасувала розробку гри, на яку витратила 53 мільйони доларів: що відомо про цей проєкт

Компанія Take-Two закрила неанонсований проєкт, у який вклала понад 50 мільйонів доларів. Журналісти відзначають, що йдеться про відеогру з кодовою назвою "Volt".

Нещодавно видавництво Take-Two представило свій фінансовий звіт за другий квартал цього року. Геймери та журналісти одразу ж помітили, що в їхній презентації є згадка про скасування неанонсованого проєкту, у який компанія вклала 53 мільйони доларів.

Актуально Критики в захваті: у мережі з'явилися перші оцінки відеогри Forza Horizon 5

Щоправда, це вся інформація про цю відеогру, яка з'являлася в їхньому звіті. А тому за виправлення такого своєрідного недоліку взялися журналісти Bloomberg та Kotaku. Їхні представники відзначають, що йдеться про проєкт з кодовою назвою "Volt", який розроблювався студією Hangar 13 (Mafia III та Mafia: Definitive Edition). Згідно з інформацією журналістів, це абсолютно нова відеогра, яка не була частиною певної франшизи. Тобто це не нова частина в серії Mafia.

За її розробку Hangar 13 взялася ще у 2017 році, але успішним цей процес дуже важко назвати. Річ у тім, що цей проєкт неодноразово переосмислювався та перероблювався. Щоправда, в журналістів все ж таки є деяка інформація про останню версію цієї відеогри. Згідно з їхніми даними, це був багатокористувацький аркадний екшен про супергероїв. У грі мав бути вид від третьої особи, кооператив на трьох гравців, а також різноманітні змагальні елементи. Цікаво, що в мережі й раніше з'являлася інформація про проєкт "Volt". Тоді інсайдери описували цей проєкт як суміш Cthulhu та Saints Row.

Журналісти відзначають, що для співробітників Hangar 13 це була дуже неочікувана новина. Згідно з інформацією керівника студії, "Volt" закрили, бо видавець назвав цей проєкт "комерційно нежиттєздатним". Щоправда, здається, поки не йдеться про закриття цієї студії. Представники Take-Two відзначили, що довіряють цій команді, а вже найближчим часом вони мають взятися за розробку нового проєкту.

Логотип Hangar 13 / Фото з офіційного сайту студії