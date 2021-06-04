Уже наступного тижня має розпочатися масштабна виставка відеоігор E3, хоча й в онлайні. Зрозуміло, що більшість компаній зараз активно готується до своїх презентацій, тому й не дивно, що у мережі вже почали з'являтися перші "зливи".

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Одразу варто відзначити, що до подібних чуток завжди потрібно ставитися скептично. Щоправда, цей випадок цікавий ще й тим, що цю інформацію вже підтвердили Джефф Грабб та Джейсон Шраєр, а це не останні люди у сфері відеоігор. Отже, спершу цей "злив" з'явився на Reddit, а поділився ним користувач з нікнеймом swine_flu_greg. Він відзначив, що його інформатор кілька тижнів тому бачив рекламні матеріали, які 2K Games готує на виставку E3.

Згідно з цими даними, на E3 ця компанія планує показати одразу чотири гри. Першою стане нова частина у дуже популярній спортивній серії NBA. Також компанія може показати нову відеогру у всесвіті Borderlands. Гра отримає назву Wonderlands (Tiny Tina's Wonderlands), а головною героїнею має стати Крихітка Тіна. До речі, саме цей "злив" дуже близький до правди, бо раніше 2K Games зареєструвала однойменні торгові марки.

Також інсайдер відзначає, що у розробці знаходяться ще дві гри з кодовими назвами Volt та CODA. Про першу інформації дуже мало. Відомо лише, що це екшен, яким може займатися студія Hangar 13. Гра знаходиться на ранніх етапах розробки, а в трейлерах вона виглядає незавершеною. Можливо, анонс саме цього проєкту й відкладуть на деякий час.

А от про другу відеогру відомо вже більше. Начебто це покрокова стратегія із супергероями Marvel, яка буде дуже схожа на серію XCOM. Розробником гри виступає відома студія Firaxis, а повноцінна презентація має відбутися саме на E3. Також інсайдер додав, що деяких персонажів у цій відеогрі можуть озвучувати відомі актори.

Наостанок варто ще раз нагадати, що це лише чутки, а перевірити їх на правдивість можна буде вже 14 червня. Саме у цей день має відбутися презентація ігор від видавництва 2K Games.