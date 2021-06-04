Уже на следующей неделе должна начаться масштабная выставка видеоигр E3, хотя и в онлайне. Понятно, что большинство компаний сейчас активно готовится к своим презентациям, поэтому неудивительно, что в сети уже начали появляться первые "сливы".

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Сразу стоит отметить, что к подобным слухам всегда нужно относиться скептически. Правда, этот случай интересен еще и тем, что эту информацию уже подтвердили Джефф Грабб и Джейсон Шрайер, а это не последние люди в сфере видеоигр. Итак, сначала этот "слив" появился на Reddit, а поделился им пользователь с никнеймом swine_flu_greg. Он отметил, что его информатор несколько недель назад видел рекламные материалы, которые 2K Games готовит на выставку E3.

Согласно этим данным, на E3 эта компания планирует показать сразу четыре игры. Первой станет новая часть в очень популярной спортивной серии NBA. Также компания может показать новую видеоигру во вселенной Borderlands. Игра получит название Wonderlands (Tiny Tina's Wonderlands), а главной героиней должна стать Крошка Тина. Кстати, именно этот "слив" очень близок к правде, потому что раньше 2K Games зарегистрировала одноименные торговые марки.

Также инсайдер отмечает, что в разработке находятся еще две игры с кодовыми названиями Volt и CODA. О первой информации очень мало. Известно лишь, что это экшен, которым может заниматься студия Hangar 13. Игра находится на ранних этапах разработки, а в трейлерах она выглядит незавершенной. Возможно, анонс именно этого проекта и отложат на некоторое время.

А вот о второй видеоигре известно уже больше. Вроде бы это пошаговая стратегия с супергероями Marvel, которая будет очень похожа на серию XCOM. Разработчиком игры выступает известная студия Firaxis, а полноценная презентация должна состояться именно на E3. Также инсайдер добавил, что некоторых персонажей в этой видеоигре могут озвучивать известные актеры.

Напоследок стоит еще раз напомнить, что это только слухи, а проверить их на правдивость можно будет уже 14 июня. Именно в этот день должна состояться презентация игр от издательства 2K Games.