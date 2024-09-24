У Fortnite неочікувано з'явився знаменитий танець Дедпула – геймери в захваті від нової емоції

Вірусний танець, що відкриває фільм "Дедпул і Росомаха" неочікувано з'явився як одна з емоцій в популярній королівській битві Fortnite. Геймери залишилися дуже задоволені його втіленням.

Зовсім невдовзі після виходу фільму, креативний блогер створив коротку пародію на танець Дедпула під пісню NSYNC за допомогою інструментів Fortnite, аж ось цей "музичний номер" Вейда Вілсона став повноцінною частиною відомої гри, інформує Games 24.

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Фанати задоволені

Як грім серед ясного неба, 24 вересня 2024 року в Item Shop з'явилася емоція про яку справді мріяли чимало фанатів Fortnite, але навіть не підозрювали, що це станеться так скоро.

Легендарна пісня "Bye Bye Bye" від гурту NSYNC в комплекті з впізнаваним танцем, дозволяє будь-якому персонажеві гри відчути себе Дедпулом.

Звісно, найкраще цей емоут усе ще виглядає зі скіном самого героя Marvel.

Відомий танець у Fortnite – дивіться відео

Окрім того, ця емоція є синхронізованою, що означає, що ви можете використовувати її разом з друзями та танцювати разом, навіть якщо вони не придбали її до своєї колекції.

Геймери залишилися в захваті від цього приємного сюрпризу та активно хвалять у соціальних мережах як саме рішення від Epic Games, так і його реалізацію.

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