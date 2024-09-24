Вскоре после выхода фильма, креативный блогер создал короткую пародию на танец Дэдпула под песню NSYNC с помощью инструментов Fortnite, а теперь этот "музыкальный номер" Вейда Уилсона стал полноценной частью известной игры, информирует Games 24.

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Фанаты довольны

Как гром среди ясного неба, 24 сентября 2024 года в Item Shop появилась эмоция о которой действительно мечтали многие фанаты Fortnite, но даже не подозревали, что это произойдет так скоро.

Легендарная песня "Bye Bye Bye " от группы NSYNC в комплекте с узнаваемым танцем, позволяет любому персонажу игры почувствовать себя Дэдпулом.

Конечно, лучше всего этот эмоут все еще смотрится со скином самого героя Marvel.

Известный танец в Fortnite – смотрите видео

Кроме того, эта эмоция является синхронизированной, что означает, что вы можете использовать ее вместе с друзьями и танцевать вместе, даже если они не приобрели ее в свою коллекцию.

Геймеры остались в восторге от этого приятного сюрприза и активно хвалят в социальных сетях как само решение от Epic Games, так и его реализацию.

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