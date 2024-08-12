Krafton придбала Tango Gameworks, розробника Hi-Fi Rush разом з правами на гру

Компанія Krafton, видавець серії PUBG та інших ігор, придбала компанію Tango Gameworks, розробника Hi-Fi Rush, Ghostwire, Tokyo, The Evil Within: Tokyo та The Evil Within. Це придбання відбулося після нещодавніх новин про те, що право власності Microsoft на Tango Gameworks добігає кінця, а студію планують закрити.

Tango Gameworks, заснована легендарним розробником ігор Шінджі Мікамі після його відходу з Capcom, відома своїми унікальними ігровими концепціями. Остання гра студії, Hi-Fi Rush, здивувала аудиторію вдалим поєднанням механіки музичного ритму та боївки, представлених у яскравому мультиплікаційному стилі.

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Попри цей успіх, Microsoft оголосила про закриття Tango Gameworks разом з трьома іншими студіями під егідою Bethesda.

Чи побачимо ми продовження Hi-Fi Rush

12 серпня Krafton оголосила про придбання Tango Gameworks, що стало першою значною інвестицією в японську ігрову індустрію. Разом зі студією Krafton також придбала права на гру Hi-Fi Rush. Видавець висловив намір співпрацювати з Microsoft для забезпечення плавного переходу, що дозволить нинішнім розробникам Tango продовжити роботу над IP Hi-Fi Rush і досліджувати майбутні проєкти.

У Krafton запевнили, що не буде ніякого впливу на існуючий каталог Tango Gameworks, з такими іграми, як The Evil Within, The Evil Within 2 і Ghostwire: Tokyo залишаться доступними на своїх поточних платформах.

Оголошення про відродження Tango Gameworks під керівництвом Krafton фанати та спільнота зустріли позитивно, що й не дивно, адже свого часу рішення Microsoft закрити студію було піддане жорсткій критиці, особливо після успіху Hi-Fi Rush.

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З контролем над IP Hi-Fi Rush, Krafton має потенціал підштовхнути Tango Gameworks до створення сиквелу відомої гри. Придбання гарантує, що творче бачення студії може продовжувати процвітати, на радість і захоплення її відданої фанбази.