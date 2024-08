Krafton придбала Tango Gameworks, розробника Hi-Fi Rush разом з правами на гру

15:25

Компанія Krafton, видавець серії PUBG та інших ігор, придбала компанію Tango Gameworks, розробника Hi-Fi Rush, Ghostwire, Tokyo, The Evil Within: Tokyo та The Evil Within. Це придбання відбулося після нещодавніх новин про те, що право власності Microsoft на Tango Gameworks добігає кінця, а студію планують закрити.