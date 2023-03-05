Тайлер Андерсон несподівано влаштував "огляд" на російську Atomic Heart

Серед українців зростає невдоволення тим, як світ закриває очі й навіть купує російську гру Atomic Heart. До флешмобу ненависті долучився й блогер Тайлер Андерсон, влаштувавши "огляд" на гру.

У соцмережах блогер анонсував 3-годинний огляд на гру. Втім, тих українців, які вирішили його переглянути чекав кумедний сюрприз.

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Єдиний нормальний огляд на Atomic Heart

Сама гра розповідає про "альтернативний" Радянський союз 1955 року, який замість розвалитися, став високотехнологічною державою. У ньому головний герой – агент КДБ, який бореться з повстанням роботів.

Не знаю, чи в цій грі справді 6 годин сексу, але 3 точно гарантую! Летсплей найкращої гри року спеціально для вас!

– написав Тайлер Андерсон.

Звісно ж, такий початок справедливо викликає невдоволення в українців. Та далі – ще більше. У підводці до огляду блогер заявляє, що "втомився від вишиватництва".

Тому він пропонує пограти в "справді цікаву гру, якою цікавляться інші люди". Далі гра отримує епітети "класної, шикарної та розкішної".

І на цьому всі компліменти закінчуються. Несподівано у відео з'являється повідомлення про те, що за свою цікавість до російської пропаганди глядачам потрібно сплатити "штраф" у розмірі 50 гривень на БпЛА для Збройних Сил України. Збір проводить сам блогер.

Усе відео тривалістю в 3 години на екрані зображені дані про монобанку, де й триває збір. Натомість сам Тайлер Андерсон у кутку танцює під пісню "Заручена".

"Огляд" на Atomic Heart: дивіться відео

До слова, ми ще раніше розповідали, що не так з російською грою Atomic Heart, та чому українцям і жителям цивілізованої частини світу варто її бойкотувати.