У той час, коли весь світ засуджує агресію Росії проти України та усіляко уникає співпраці з мешканцями держави-терористки деяким іменитим компаніям, схоже, важливіше заробити грошенят на другосортному шутері від кіпріотсько-російської компанії Mundfish, повідомляє 24 канал.

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Розпочнемо з очевидного: гра про альтернативну історію, де СРСР не розпалася, а стала високотехнологічною державою та лідером людства, а головний герой – агент КДБ, має бути закенселена тільки за саму тематику.

Глорифікація "тюрьми народів" у будь-якому виді це, не побоїмось цих слів, злочин проти людства.

А як же Stalker чи Metro, які є українськими іграми, але теж заграють з подібними темами – запитаєте Ви. А ми відповімо, що це далеко не єдина причина бити на сполох через Atomic Heart.

Чому слід закенселити Atomic Heart?

Річ у тому, що гроші на розробку гри кіпріотській компанії, яка стала такою ледь не під час війни, якщо детально покопатися, виділяє безпосередньо Газпром. При цьому один з офісів розробників й далі спокійно працює в Санкт-Петербурзі, минаючи усілякі санкції.

Вишенькою на торті є те, що в кількох країнах Азії та Білорусі, Молдові й Росії ексклюзивним видавцем гри буде VK Play, кінцевими власниками якої знову ж таки є Газпромбанк.

Окрім цього одним з інвесторів проєкту виступає компанія Gaijin Entertainment, що була заснована росіянами у Москві, але потому перебралася до Угорщини. Поміж іншого, відомі ці "бізнесмени" тим, що замовляли інтеграцію реклами в відео з бойовиками "ДНР" на окупованій частині Донеччини.

При цьому всьому французька Focus Entertainment продовжує бути видавцем гри у решті світу та отримує масу піару від Xbox та Microsoft, адже Atomic Heart планується як безплатна гра для власників підписки Game Pass на консолях компанії Гейтса та ПК.

Неабиякий крінж викликають в адекватної спільноти й "звані вечері" в Москві, присвячені грі.

Фото з одного з таких вечорів / зображення з твітеру

А ще ж існує жахливий мерч майбутнього проєкту.

Огидний мерч гри / скриншоти з сайту shop.mundfish.com

Додамо до цього всього відсутність чіткої позиції компанії, яка засуджувала б війну та чергову порцію нісенітниці про братські народи від одного з розробників і отримаємо термоядерну суміш того, що має викликати праведну лють у будь-якого українського геймера.

Коментарі окремих розробників про війну / зображення з твітеру

Окремим плювком в обличчя стає дата релізу – 21 лютого 2023 року, акурат до річниці віроломного старту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Оскільки розголос в таких випадках – найкраща зброя, то ми скромно закликаємо Вас приєднатися до хвилі обурення, що починає наростати у соцмережах.

Що робити?

Коментуйте пости про гру, згадуйте про "криваві гроші Газпрому та Кремля", кепкуйте з недолугості глорифікації та романтизації атмосфери совка, звинувачуйте розробників у явному "запозиченні" стилю франшизи Bioshock та будь-яких інших гріхах, яких, як ви могли переконатися, з головою вистачає в цій історії.

Кінець кінцем, суть до болю проста: кожна продана копія Atomic Heart – це податки, сплачені в казну Росії, а отже гроші за які потім виготовляють ракети, що вбивають нас із Вами.

Світ мусить перестати толерувати будь-які російські продукти й зараз це як ніколи стосується геймерської спільноти.