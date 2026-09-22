Передісторія та причини фінансового хаосу

Історія виступів Envy у дисципліні Counter-Strike розпочалася понад десятиліття тому з підписання перспективних французьких гравців, які згодом здобули світову славу. Однак у січні 2021 року організація офіційно залишила кіберспорт після кількох років без вагомих трофеїв та яскравих перемог, пише Insider Gaming.

Зараз легендарний бренд розглядає можливість відновити свою присутність у грі шляхом поглинання французького ростера 3DMAX. Ця команда вже кілька місяців перебуває у центрі гучного організаційного скандалу.

Гравці потерпають від серйозних адміністративних проблем, регулярних затримок заробітної плати, невиплачених призових грошей та систематичного неналежного управління.

Новий шанс для французької команди

Фінансові проблеми та негаразди з керівництвом суттєво підірвали репутацію 3DMAX і вдарили по моральному духу колективу. Кілька місяців тому команда не змогла пройти кваліфікацію на престижний турнір Cologne Major, що лише поглибило кризу всередині організації.

Попри складні обставини, кіберспортсмени прагнуть змінити клуб і знайти надійну підтримку. Приєднання до Envy, яка раніше асоціювалася саме з французьким Counter-Strike, стане для гравців чудовою нагодою розпочати новий етап кар'єри.

Водночас для самого клубу Envy цей крок може стати потужним поверненням на світову сцену після п'яти років відсутності.