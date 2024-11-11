Хто переміг
У фіналі турніру DreamLeague Team Falcons обіграли BetBoom Team, ставши чемпіонами 24-го сезону. Команда посіла перше місце, заробивши 300 000 доларів і 3 000 очок EPT. Матч завершився з рахунком 3:1, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.
Цікаво Улюблений актор нашого дитинства з'явиться в другому сезоні Fallout
Team Falcons виграла три з чотирьох карт у фіналі. Примітно, що під час другого групового етапу Falcons програли всім командам, з якими пізніше зустрічалися в плей-офф.
Team Falcons є командою з Саудівської Аравії, але не має жодного свого гравця. Ось її склад:
- Олівер Лепко, відомий як Skiter. Словаччина.
- Аммар Аль-Ассаф. ATF. Йорданія.
- Андреас Нільсен. Cr1t-. Данія.
- Ву Цзінцзюнь. Sneyking. США. Капітан.
- Станіслав Поторак. Malr1ne. Росія.
BetBoom Team вдалося виграти тільки другу гру. В результаті BB фінішували на другому місці, отримавши 175 000 доларів і 2 500 очок EPT з призового фонду.
Розподіл призового фонду DreamLeague Season 24:
- Team Falcons – 300 000 доларів.
- BetBoom Team – 175 000 доларів.
- PARIVISION – 85 000 доларів.
- Tundra Esports – 52 500 доларів.
- Team Liquid – 47 500 доларів.
- Palianytsia (16 місце) – 10 000 доларів.
24-й сезон DreamLeague пройшов з 27 жовтня по 11 листопада. У турнірі взяли участь 16 команд. Призовий фонд івенту склав 1 000 000 доларів.
Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!