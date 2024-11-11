Турнір DreamLeague Season 24, з якого вибула українська команда, завершився: хто переміг

Наприкінці жовтня ми оглядали кожен із перших днів турніру DreamLeague S24, поки там залишалась українська команда Palianytsia. На жаль, вона не змогла пройти далі групових відборів, вибувши в останній день місяця. Однак турнір продовжився, а тепер ми знаємо його переможця.

Хто переміг

У фіналі турніру DreamLeague Team Falcons обіграли BetBoom Team, ставши чемпіонами 24-го сезону. Команда посіла перше місце, заробивши 300 000 доларів і 3 000 очок EPT. Матч завершився з рахунком 3:1, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Team Falcons виграла три з чотирьох карт у фіналі. Примітно, що під час другого групового етапу Falcons програли всім командам, з якими пізніше зустрічалися в плей-офф.

Team Falcons є командою з Саудівської Аравії, але не має жодного свого гравця. Ось її склад:

Олівер Лепко, відомий як Skiter. Словаччина.

Аммар Аль-Ассаф. ATF. Йорданія.

Андреас Нільсен. Cr1t-. Данія.

Ву Цзінцзюнь. Sneyking. США. Капітан.

Станіслав Поторак. Malr1ne. Росія.

BetBoom Team вдалося виграти тільки другу гру. В результаті BB фінішували на другому місці, отримавши 175 000 доларів і 2 500 очок EPT з призового фонду.

Розподіл призового фонду DreamLeague Season 24:

Team Falcons – 300 000 доларів.

BetBoom Team – 175 000 доларів.

PARIVISION – 85 000 доларів.

Tundra Esports – 52 500 доларів.

Team Liquid – 47 500 доларів.

Palianytsia (16 місце) – 10 000 доларів.

24-й сезон DreamLeague пройшов з 27 жовтня по 11 листопада. У турнірі взяли участь 16 команд. Призовий фонд івенту склав 1 000 000 доларів.

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