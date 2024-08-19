Переможець Чемпіонату світу з кіберспорту став відомий за тиждень до фіналу: як таке можливо

Хоча до завершення Чемпіонату світу з кіберспорту лишилося цілих шість днів, ми вже знаємо переможця. Організатор Esports World Cup вже оголосив назву команди, яка забере головний приз у 7 мільйонів доларів.

Хто переміг і чому так рано

Переможницею вже назвали команду Team Falcons. Річ у тім, що вона заробила стільки очок Club Championship, що жодна інша організація не зможе вибити їх з першої позиції, які б перемоги не здобула надалі. Це означає, що якими б не були результати всіх наступних матчів, Team Falcons може святкувати свій тріумф уже зараз і не хвилюватися про свої подальші результати.

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Зараз організація має колосальні 4160 балів Club Championship, а Team Liquid займає друге місце з 1760 балами. Це така величезна прірва, що не залишає шансів нікому іншому.

Такий стан справ не всім до вподоби. Team Falcons грає на домашньому полі, оскільки організація походить із Саудівської Аравії, де проходить Чемпіонат світу. Як стверджують, Team Falcons займалася складанням списку для більшої кількості ігор, ніж будь-яка інша організація, що дало їй серйозну перевагу з самого початку.

Наближаючись до останнього тижня турніру, організація виграла турніри Call of Duty Warzone і Free Fire і зайняла високі місця в турнірах Apex Legends і ML:BB.

Команда також заробила трохи балів у Dota 2, ML:BB Women, Overwatch 2 і Fortnite.

Після цього фонд Esports World Cup підтвердив, що незважаючи ні на що, Team Falcons є однозначним переможцем EWC:

Деякі вболівальники висловили обурення в соцмережах, заявивши, що Team Falcons "купила перемогу", нечесно вибираючи для себе відповідних слабких суперників, а сильних виставляючи проти інших команд.

Хай там як, але навряд чи можна очікувати, що організатори будуть щось міняти. Команда Team Falcons підніме перший трофей клубного чемпіонату й вийде з величезним призом у 7 мільйонів доларів на додаток до того, що вона заробила в різних іграх, у яких брала участь.

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