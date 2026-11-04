Falcons продають одну зі своїх команд

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Що сталося з академією Team Falcons?

Організація оголосила про це у соцмережі X. Falcons дозволяє п'ятьом гравцям і тренеру NaToSaphiX "розглянути інші варіанти", а всі запити щодо складу й контрактів просить надсилати безпосередньо клубу, пише Pley.gg. Гравцям клуб подякував за те, що вони представляли його кольори. Чи збирається Falcons створити нову академію, не уточнили.

Новина з'явилася через кілька годин після того, як основний склад Falcons вибив FaZe з IEM Beijing 2026. У середу вранці команда обіграла HEROIC з рахунком 2:0, а об 11:30 зіграла проти NAVI за місце у чвертьфіналі.

Хто тепер без команди

NaToSaphiX, справжнє ім'я якого Нільс Сіллассен, клуб оголосив тренером 6 липня 2025 року, а склад – 15 вересня 2025 року. Данець прийшов у Falcons з NIP Impact, а в 2019 році грав за HEROIC. За даними Dust2.dk, він сам добирав гравців після тривалого випробування.

До складу входять Матей "NucleonZ" Тражкоскі з Північної Македонії, данець Оскар "clockzi" Блесб'єрг, серб Володимир "VENO" Станкович та Андрей "grecu" Греку з Румунії. Спершу капітаном був Olaie, але в лютому його перевели на лаву запасних. Його місце 5 лютого 2026 року зайняв норвезький ігровий лідер Tapewaare (Сіндре Еллефсен) з Copenhagen Wolves.

Два виклики в основу через візи

З академії в основний склад піднімався лише NucleonZ, і обидва рази через те, що kyousuke не міг приїхати на турнір. У січні в російського гравця виникли проблеми з візою, і NucleonZ допоміг Falcons дійти до фіналу BLAST Bounty. Команда обіграла Liquid та Vitality, але у фіналі PARIVISION розгромила її 3:0. Македонець завершив той фінал з показником 29 – 53 за вбивствами й смертями. У березні візові труднощі знову затримали kyousuke, тож NucleonZ замінив його в перший день BLAST Open Spring 2026 у Роттердамі.

Після січневого фіналу тодішній гравець Falcons kyxsan зазначив, що академічному гравцеві було важко швидко зрозуміти свою роль.

У нього є потенціал і світле майбутнє– прокоментував kyxsan.

Четверте місце як найвище досягнення

Самостійно Falcons Force грала здебільшого онлайн-турніри C-класу та відкриті кваліфікації. Дві появи на турнірах B-класу закінчилися 23 – 24 місцем на CCT Europe Series #2 та 9 – 16 місцем на Thunderpick World Championship European Series #2.

Найкращим результатом на очних змаганнях стало четверте місце в Копенгагені у квітні на Parken Challenger Championship #3, де B8 вибила команду з рахунком 2:1. Також академія посіла 3 – 4 місце на Kaysan x Betya Showdown, 1 – 2 місце на ESEA Season 58 Advanced у Європі та 5 – 8 місце на європейських фіналах ESEA Season 58. За 14 місяців команда заробила понад 7 тисяч доларів призових.

Кінець настав швидко. У понеділок Falcons Force програла 0:2 команді megoshort у плей-ін CCT Europe, а у вівторок, за кілька годин до заяви клубу, поступилася MAYBE з рахунком 1:2 у плей-ін European Pro League Series 10.