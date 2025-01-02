Новий склад Team Hryvnia
Коротко нагадаємо, Team Hryvnia оголосила про розпуск у своєму Telegram-каналі 7 жовтня: "На жаль, результати нашої команди виявились дуже невтішними, попри очікування кожного учасника колективу в більшому", – написали представники "Гривні". Тоді ж пообіцяли повністю оновити склад перед майбутніми турнірами. Очікувалося, що це станеться вже у листопаді, однак нове оголошення з'явилося лише 1 січня 2025 року, повідомляє 24 Канал.
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Попередній склад не зміг пройти кваліфікацію до PGL Wallachia Season 2, фінішував одинадцятим на RES Regional Series: EU #4, а також змагався в European Pro League 20. Однак невдалий виступ на турнірі EPL став останньою краплею: Команда "Гривня" вилетіла з групового етапу і прийняла рішення про саморозпуск.
Ось як виглядає новий склад, до якого увійшли лише громадяни України:
- Адріан "shiroikiri" Саврій.
- Максим "Kai" Лошак.
- Тарас "Norma" Павлов.
- Ілля "geO" Ясинський.
- Роман "drt" Малашков.
Команда візьме участь у відкритих кваліфікаціях на ESL DreamLeague Season 25 вже завтра, а також у турнірах PGL Wallachia Season 3 та ESL One Raleigh 2025 згодом. Крім того, новий склад готується до змагань на Чемпіонаті України від UPEA.