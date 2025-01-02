Новий склад Team Hryvnia

Коротко нагадаємо, Team Hryvnia оголосила про розпуск у своєму Telegram-каналі 7 жовтня: "На жаль, результати нашої команди виявились дуже невтішними, попри очікування кожного учасника колективу в більшому", – написали представники "Гривні". Тоді ж пообіцяли повністю оновити склад перед майбутніми турнірами. Очікувалося, що це станеться вже у листопаді, однак нове оголошення з'явилося лише 1 січня 2025 року, повідомляє 24 Канал.

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Попередній склад не зміг пройти кваліфікацію до PGL Wallachia Season 2, фінішував одинадцятим на RES Regional Series: EU #4, а також змагався в European Pro League 20. Однак невдалий виступ на турнірі EPL став останньою краплею: Команда "Гривня" вилетіла з групового етапу і прийняла рішення про саморозпуск.

Ось як виглядає новий склад, до якого увійшли лише громадяни України:

Адріан "shiroikiri" Саврій.

Максим "Kai" Лошак.

Тарас "Norma" Павлов.

Ілля "geO" Ясинський.

Роман "drt" Малашков.

Команда візьме участь у відкритих кваліфікаціях на ESL DreamLeague Season 25 вже завтра, а також у турнірах PGL Wallachia Season 3 та ESL One Raleigh 2025 згодом. Крім того, новий склад готується до змагань на Чемпіонаті України від UPEA.

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