Українська кіберспортивна організація Team Hryvnia звільнила цілу команду гравців

Українська організація Team Hryvnia розпустила свій склад з Dota 2. Про це рішення представники команди повідомили в соцмережах. У чому причина та що чекає на команду далі?

Що сталося

Склад, з яким Team Hryvnia щойно попрощалася, було оголошено лише у середині вересня 2024 року. Таким чином вони не встигли пограти навіть повний місяць. Як повідомляє CyberScore, причиною такого кроку є дуже погані результати.

Дивіться також Кіберспортсмен каже, що Valve ставиться до CS2 як до "всиновленої дитини", і ось причина

На жаль, результати нашої команди виявилися дуже невтішними, попри більші очікування кожного учасника. Ми хочемо подякувати всім, хто боровся й був наполегливим до кінця, і висловити нашу вдячність за силу та характер, які були проявлені протягом цього короткого часу,

– йдеться в оголошенні Team Hryvnia.

До складу команди входили виключно українці:

Дмитро "Kiseki" Скутельник. Carry.

Максим "toffee" Латко. Mid.

Денис "Maloy" Бондаренко. Offlane.

Ілля "geO" Ясинський. Semi-support.

Іван "matsarellow" Мац. Support.

Костянтин "Rakuzan" Малінін. Тренер.

Після оголошення цього складу 15 вересня команда не змогла пройти кваліфікацію до PGL Wallachia Season 2, фінішувала одинадцятою на RES Regional Series: EU #4, а також змагалася на сцені European Pro League 20. Невдалий виступ на останньому турнірі, судячи з усього, став останньою краплею. З 7 жовтня команда перестала існувати в цьому вигляді.

Команда повернеться на сцену з повністю оновленим складом, але коли це буде, наразі невідомо.