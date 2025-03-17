Турнір PGL Wallachia Season 3 завершився: як це було та хто переміг
- Team Liquid перемогла на турнірі PGL Wallachia Season 3, обігравши Tundra Esports з рахунком 3:1.
- Українська команда NAVI зайняла 10 місце, здобувши 20 000 доларів.
- Team Liquid здивувала своєю перемогою, адже початок сезону був невдалим, і команда грала без тренера.
PGL Wallachia Season 3 завершився 16 березня. На жаль, NAVI не добрались до фіналу, програвши Team Liquid, Nigma Galaxy і Tundra Esports. Українська команда розмістилася на 10 місці, отримавши за це 20 000 доларів. Хто ж переміг у турнірі та скільки грошей отримав?
Хто переміг
Тріумфатором PGL Wallachia Season 3 стала команда Team Liquid. У фіналі, який пройшов учора, вона обіграла Tundra Esports з результатом 3:1, забравши головний приз у розмірі 300 000 доларів США. Загальний призовий фонд при цьому становив 1 мільйон доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.
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Перемога Team Liquid стала сюрпризом для багатьох, адже нідерландська команда не дуже вдало почала цей ігровий сезон. Вона посіла сьоме місце на Fissure PLAYGROUND, те ж саме сьоме місце узяла на DreamLeague Season 25 і BLAST SLAM II. А на PGL Wallachia Season 3 узагалі грала без тренера.
Однак, попри всі ці труднощі колектив обійшов усіх конкурентів. Зокрема, команда грала проти Aurora Gaming, Xtreme Gaming, Team Falcons, NAVI та інших.
Дивовижні відчуття. З самого початку все було чудово, я грав добре. Це нагадало мені Стокгольмський мейджор, де було те ж саме, але тоді ми фінішували другими. Тепер ми нарешті виграли, що дуже важливо,
– сказав гравець Team Liquid Джейк Каннер, відомий як SabeRLighT.
Згідно з попередніми чутками Team Liquid, команда повинна зазнати змін після PGL Wallachia Season 3. Але наразі невідомо, хто може покинути команду і чи взагалі це станеться після цієї перемоги.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!