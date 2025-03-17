Кто победил

Триумфатором PGL Wallachia Season 3 стала команда Team Liquid. В финале, который прошел вчера, она обыграла Tundra Esports с результатом 3:1, забрав главный приз в размере 300 000 долларов США. Общий призовой фонд при этом составлял 1 миллион долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

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Победа Team Liquid стала сюрпризом для многих, ведь нидерландская команда не очень удачно начала этот игровой сезон. Она заняла седьмое место на Fissure PLAYGROUND, то же самое седьмое место взяла на DreamLeague Season 25 и BLAST SLAM II. А на PGL Wallachia Season 3 вообще играла без тренера.

Однако, несмотря на все эти трудности коллектив обошел всех конкурентов. В частности, команда играла против Aurora Gaming, Xtreme Gaming, Team Falcons, NAVI и других.

Удивительные ощущения. С самого начала все было отлично, я играл хорошо. Это напомнило мне Стокгольмский мейджор, где было то же самое, но тогда мы финишировали вторыми. Теперь мы наконец выиграли, что очень важно,

– сказал игрок Team Liquid Джейк Каннер, известный как SabeRLighT.

Согласно предварительным слухам Team Liquid, команда должна претерпеть изменения после PGL Wallachia Season 3. Но пока неизвестно, кто может покинуть команду и вообще это произойдет после этой победы.

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