Team Liquid звільнила гравця після його лайки на адресу суперника

Світ професійного кіберспорту здригнувся від гучного скандалу, що призвів до негайного звільнення одного з найвідоміших гравців дисципліни Overwatch. Відома організація Team Liquid ухвалила безкомпромісне рішення після того, як під час тренувального матчу стався інцидент, що грубо суперечить корпоративним цінностям та етичним нормам клубу.

Що стало причиною радикального рішення Team Liquid?

Інцидент стався під час тренувального поєдинку між Team Liquid та командою Spacestation Gaming. Рупал Заман, відомий під нікнеймом Rupal, який виступав за Liquid, під час прямої трансляції власного ігрового процесу дозволив собі використати в загальному чаті гри расистську образу, спрямовану проти темношкірих людей. Скриншоти цього повідомлення миттєво розлетілися соціальними мережами, викликавши хвилю обурення серед фанатів та учасників професійної сцени, пише Insider Gaming.

Реакція керівництва організації була блискавичною. Співзасновник та виконавчий директор Team Liquid Стів Архансет 17 березня оприлюднив офіційну заяву, у якій однозначно засудив поведінку гравця. Він підкреслив, що подібній лексиці немає місця ні в грі, ні в спільноті, ні всередині самої організації.

Архансет перепросив перед усіма, хто міг образитись і перед усією кіберспортивною спільнотою, котру зачепили слова гравця. Після швидкого, але ретельного аналізу ситуації було прийнято рішення негайно розірвати контракт із кіберспортсменом та виключити його зі складу команди Overwatch.

Для Team Liquid цей випадок став серйозним викликом, адже клуб завжди намагався будувати свою діяльність на принципах, що виходять за межі простого підрахунку перемог і поразок.

Архансет зазначив, що кожен гравець, який приєднується до організації, має демонструвати найвищий рівень професіоналізму в усіх сферах – на великій сцені, в інтернеті та в будь-якому публічному просторі, де він представляє ім'я команди.

Кожен учасник колективу проходить спеціалізовані тренінги, що включають навчання взаємодії з медіа, розвиток навичок комунікації та підвищення соціальної чутливості. Метою цих занять є роз'яснення ваги слів та наслідків їхнього використання.

Попри наявність такої освітньої бази, керівництво визнало, що у випадку з Rupal вжитих заходів виявилося недостатньо. У зв'язку з цим організація розпочала перегляд процесів підготовки новачків та програм перепідготовки чинних гравців.

Стів Архансет наголосив на необхідності впровадження додаткових структур відповідальності, які б діяли на постійній основі, а не лише як реакція на кризові ситуації. Це є частиною зобов'язань клубу перед спільнотою, яка робить розвиток кіберспорту можливим.

Що каже кіберспортсмен?

Сам Рупал Заман не намагався виправдовувати свій вчинок. У своїй відповіді він зазначив, що виріс у бенгальській родині в Америці й сам неодноразово стикався з проявами расизму як у Сполучених Штатах, так і в інших країнах світу. Саме через власний негативний досвід він визнав, що мав би краще розуміти, наскільки жахливими та неприпустимими є такі висловлювання, навіть якщо вони звучать випадково.



Рупал Заман (праворуч) з колегою по команді

Гравець назвав свій вчинок страшенною помилкою і запевнив, що не є людиною, сповненою ненависті, та завжди з радістю знайомиться з новими людьми незалежно від їхнього походження.

Рупал також перепросив у всіх, хто його підтримував, взяв на себе повну відповідальність за скоєне й оголосив про перерву в професійній діяльності для переосмислення своєї поведінки та роботи над собою.

Успіхи Замана у Team Liquid

Ситуація виглядає особливо прикрою з огляду на успіхи гравця. Рупал приєднався до Team Liquid у січні 2026 року і швидко став одним із лідерів північноамериканської сцени Overwatch. Під його керівництвом команда здобула перемогу на одному з етапів чемпіонату у жовтні, здолавши Spacestation Gaming, а пізніше, у листопаді, посіла 7 – 8 місця у світовому фіналі серії.

Керівництво Liquid висловило сподівання, що цей інцидент не стане фіналом його історії, а перетвориться на момент справжнього внутрішнього зростання та стане важливим поворотом у житті.