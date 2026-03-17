Что стало причиной радикального решения Team Liquid?

Инцидент произошел во время тренировочного поединка между Team Liquid и командой Spacestation Gaming. Рупал Заман, известный под никнеймом Rupal, выступавший за Liquid, во время прямой трансляции собственного игрового процесса позволил себе использовать в общем чате игры расистское оскорбление, направленное против темнокожих людей. Скриншоты этого сообщения мгновенно разлетелись по социальным сетям, вызвав волну возмущения среди фанатов и участников профессиональной сцены, пишет Insider Gaming.

Реакция руководства организации была молниеносной. Соучредитель и исполнительный директор Team Liquid Стив Архансет 17 марта обнародовал официальное заявление, в котором однозначно осудил поведение игрока. Он подчеркнул, что подобной лексике нет места ни в игре, ни в сообществе, ни внутри самой организации.

Архансет извинился перед всеми, кто мог обидеться и перед всем киберспортивным сообществом, которое задели слова игрока. После быстрого, но тщательного анализа ситуации было принято решение немедленно расторгнуть контракт с киберспортсменом и исключить его из состава команды Overwatch.

Для Team Liquid этот случай стал серьезным вызовом, ведь клуб всегда старался строить свою деятельность на принципах, выходящих за пределы простого подсчета побед и поражений.

Архансет отметил, что каждый игрок, который присоединяется к организации, должен демонстрировать высокий уровень профессионализма во всех сферах – на большой сцене, в интернете и в любом публичном пространстве, где он представляет имя команды.

Каждый участник коллектива проходит специализированные тренинги, включающие обучение взаимодействию с медиа, развитие навыков коммуникации и повышение социальной чувствительности. Целью этих занятий является разъяснение веса слов и последствий их использования.

Несмотря на наличие такой образовательной базы, руководство признало, что в случае с Rupal принятых мер оказалось недостаточно. В связи с этим организация начала пересмотр процессов подготовки новичков и программ переподготовки действующих игроков.

Стив Архансет отметил необходимость внедрения дополнительных структур ответственности, которые бы действовали на постоянной основе, а не только как реакция на кризисные ситуации. Это является частью обязательств клуба перед сообществом, которое делает развитие киберспорта возможным.

Что говорит киберспортсмен?

Сам Рупал Заман не пытался оправдывать свой поступок. В своем ответе он отметил, что вырос в бенгальской семье в Америке и сам неоднократно сталкивался с проявлениями расизма как в Соединенных Штатах, так и в других странах мира. Именно из-за собственного негативного опыта он признал, что должен был бы лучше понимать, насколько ужасными и недопустимыми являются такие высказывания, даже если они звучат случайно.



Рупал Заман (справа) с коллегой по команде / Фото со страницы Рупала Замана в X

Игрок назвал свой поступок страшной ошибкой и заверил, что не является человеком, полным ненависти, и всегда с радостью знакомится с новыми людьми независимо от их происхождения.

Рупал также извинился перед всеми, кто его поддерживал, взял на себя полную ответственность за содеянное и объявил о перерыве в профессиональной деятельности для переосмысления своего поведения и работы над собой.

Успехи Замана в Team Liquid

Ситуация выглядит особенно обидной, учитывая успехи игрока. Рупал присоединился к Team Liquid в январе 2026 года и быстро стал одним из лидеров североамериканской сцены Overwatch. Под его руководством команда одержала победу на одном из этапов чемпионата в октябре, одолев Spacestation Gaming, а позже, в ноябре, заняла 7 – 8 места в мировом финале серии.

Руководство Liquid выразило надежду, что этот инцидент не станет финалом его истории, а превратится в момент настоящего внутреннего роста и станет важным поворотом в жизни.