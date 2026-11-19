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Чому Vitality згортає академію?

Рішення прийшло попри те, що основний склад клубу, імовірно, став найдомінантнішим в історії Counter-Strike, пише Insider Gaming. Vitality пояснила це складною ситуацією в екосистемі. Як і багато інших організацій, клуб "тверезо оцінив" життєздатність академічних проєктів і не знайшов способу продовжити шлях.

У заяві клуб додав, що за кілька місяців команда збудувала щось справжнє і в грі, і поза нею. Гравцям Vitality подякувала за працю та побажала знайти проєкти, які відповідатимуть їхнім амбіціям. Окремо клуб подякував тренерам Матьє Пеше та VdaK1NG за професіоналізм і підтримку команди.

Хто грав в академії?

Склад академії на момент оголошення такий: Улісс "Katkame" Тьєбо, Лука-Адріан "lucaZ" Гаврілут, Патрік "patrenzo" Гауер, Алекс "Reqqen" Фролов та Іонуц "Yoghi" Арба. Тренував команду Пабло "VdaK1NG" Ескобар.

Головною зіркою вважали 16-річного снайпера Katkame. Саме його напередодні 2026 року назвав сильним талантом Матьє "ZywOo" Еро, лідер основного складу Vitality.

У вересні команда замінила українця Кирила "Dafra1D" Полєйка на румуна Yoghi, який раніше грав за HEROIC Academy. Dafra1D відтоді сидів на лаві запасних і не знайшов нової команди. Yoghi приєднався лише два місяці тому.

Чого досягла команда?

Результати лишалися скромними, пише HLTV. Академія не зіграла жодного помітного матчу, який привернув би увагу профільних ЗМІ. Одним із небагатьох світлих моментів стало третє місце на турнірі Majstrovstvá SR з призовим фондом 10 тисяч євро у Словаччині.

Команда завершить виступи після сезону ESEA Advanced. Зараз вона посідає 13-те місце з показником 8 перемог і 5 поразок.

До чого тут стікери?

Insider Gaming зазначає, що незрозуміло, чи проєкт не досяг цілей, чи клуб просто переглянув плани. Через силу основного складу академія навряд чи могла передати туди гравців. Продати таланти стороннім клубам вона теж не встигла.

Видання припускає, що клуб міг мати на увазі й ситуацію зі стікерами до мейджора. Після змін у системі стікерів на IEM Cologne 2026 Major дохід організацій від них різко впав. На турнірі PGL Singapore Major систему змінили знову й закріпили фіксовану ціну стікерів. Організації уважно стежать за їхніми продажами, щоб вирішити, чи інвестувати в CS далі.