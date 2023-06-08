Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge отримає DLC з новим ігровим персонажем

8 червня 2023, 15:02
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Джерело:

твітер Tribute Games

Найкраща гра про черепашок-ніндзя за останні роки – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge отримає DLC, що додасть в проєкт нового ігрового персонажа та інші цікаві елементи.

Торішня кооперативна аркада Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge несподівано стала однією з найкращих ігор 2022 року.  

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Окрім того, проєкт заслужив звання однієї з кращих ігор TMNT за увесь час. Тож не дивно, що розробники з Tribute Games планують додати більше контенту до свого хітового творіння, у рамках нещодавно анонсованого DLC.

7 червня студія представила Dimension Shellshock, перше платне DLC для проєкту, яке додасть у нього нового ігрового персонажа: Усагі Йодзімбо – кролика-самурая, який має власну серію коміксів, але також часто з'являється в анімаційних шоу та коміксах TMNT.

Окрім цього, розробники натякнули на ймовірну появу й інших ігрових персонажів, але поки що немає уявлення, хто це може бути.

Видовищний трейлер

Також в грі з цим DLC з'явиться новий режим, хоча подробиць про нього поки що обмаль.

Судячи з трейлера, він виглядає як своєрідний режим виживання, який може виявитися дуже цікавим для шанувальників гри.

Точної дати релізу Dimension Shellshock ще немає, однак відомо, що воно стане доступне пізніше цього року. 

Автор: Максим Задворський