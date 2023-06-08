Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge отримає DLC з новим ігровим персонажем

Найкраща гра про черепашок-ніндзя за останні роки – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge отримає DLC, що додасть в проєкт нового ігрового персонажа та інші цікаві елементи.

Торішня кооперативна аркада Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge несподівано стала однією з найкращих ігор 2022 року.

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Окрім того, проєкт заслужив звання однієї з кращих ігор TMNT за увесь час. Тож не дивно, що розробники з Tribute Games планують додати більше контенту до свого хітового творіння, у рамках нещодавно анонсованого DLC.

7 червня студія представила Dimension Shellshock, перше платне DLC для проєкту, яке додасть у нього нового ігрового персонажа: Усагі Йодзімбо – кролика-самурая, який має власну серію коміксів, але також часто з'являється в анімаційних шоу та коміксах TMNT.

Окрім цього, розробники натякнули на ймовірну появу й інших ігрових персонажів, але поки що немає уявлення, хто це може бути.

Видовищний трейлер

Також в грі з цим DLC з'явиться новий режим, хоча подробиць про нього поки що обмаль.

Судячи з трейлера, він виглядає як своєрідний режим виживання, який може виявитися дуже цікавим для шанувальників гри.

Точної дати релізу Dimension Shellshock ще немає, однак відомо, що воно стане доступне пізніше цього року.