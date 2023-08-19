Схоже, що у Call of Duty та Battlefield з'явиться ще один солідний конкурент, адже Tencent неочікувано анонсували нову Delta Force.

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Cерія Delta Force від NovaLogic налічувала дев'ять проєктів, стартуючи від оригіналу 1998 року та до Delta Force: Xtreme 2, що вийшла у 2009 році.

Відтоді нових ігор під відомою маркою не виходило, а права на франшизу кілька разів переходили з рук в руки.

Тепер вони належать гігантам з Tencent, які неочікувано випустили тизер-трейлер відродження серії.

Тизер Delta Force: дивитися відео

Нова Delta Force, яка розробляється Tencent Timi Studio Group, буде кросплатформною грою для сучасних консолей, ПК і мобільних пристроїв.

Окрім масштабних багатокористувацьких баталій в грі буде режим кампанії, заснований на культовому фільмі Рідлі Скотта "Падіння Чорного яструба", що розповідає про реальну військову спецоперацію США у Сомалі.

Розробники обіцяють "грандіозну атмосферу бою на землі, на морі та в повітрі" на мапах з різноманітними видами місцевості.

Ми також створили унікальні, технологічно просунуті транспортні засоби, які гравці можуть використовувати в грі, включаючи штурмові машини, гелікоптери, бронетехніку, ударні катери, транспортні засоби підвищеної прохідності, джипи, пікапи, винищувачі та дрони, – розповів продюсер гри у коментарі для видання IGN.

Більше про гру пообіцяли розповісти в рамках першого дня виставки Gamescom, яка стартує вже 22 серпня.