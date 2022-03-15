Тепер без "Серця Росії": автори Euro Truck Simulator 2 відклали реліз масштабного доповнення

Розробники Euro Truck Simulator 2 відклали на невизначений термін реліз доповнення "Серце Росії". Наразі вони взагалі не розуміють, що їм робити з цим масштабним тематичним DLC.

Тиждень тому чеська компанія SCS Software приєдналася до всіх своїх колег, які підтримали українців та засудили російську воєнну агресію. Вона випустила для Euro Truck Simulator 2 косметичне DLC з нашою національною символікою, а всі кошти від його продажів пообіцяла пожертвувати жертвам війни.

Детальніше Розробники Euro Truck Simulator 2 підтримали Україну та пожертвували кошти жертвам війни

Реліз доповнення "Серце Росії" відкладається

А вже після такої благородної акції SCS Software опинилася в досить скрутній ситуації. Річ у тім, що чеська компанія вже тривалий час працює над масштабним тематичним доповненням для гри Euro Truck Simulator 2, яке називається "Серце Росії". Розробники планували випустити його вже в найближчі тижні, щоправда, через дії російського фюрера вони вирішили відкласти його реліз на невизначений термін.

Найголовніше в цій ситуації те, що наразі представники SCS Software взагалі не знають, що їм робити з цим доповненням. Вони розуміють, що геймерська спільнота не готова найближчим часом приймати контент, який присвячений країні-агресору. А особливо з такою проросійською та емоційною назвою. Також вони знають, що російські геймери, на яких й було орієнтовано DLC, не зможуть навіть його придбати.

Щоправда, доповнення вже майже готове, а без подібного масштабного релізу в цей фінансовий рік їм буде дуже важко. На думку розробників, серйозний репутаційний удар вони отримають навіть у тому випадку, якщо пожертвують всі гроші з його продажів українцям, що постраждали від дій російських окупантів.

А тому розробники з SCS Software вирішили, що все ж таки дороблять його та заморозять до кращих часів. Зараз вони вже навіть припускають, що в такому стані воно може "пролежати" не один рік.