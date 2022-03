Тепер й Electronic Arts: компанія зупиняє продаж своїх ігор на території Росії та Білорусі

Американська компанія Electronic Arts зупинила продаж своїх відеоігор на території Росії та Білорусі. Зробили вони це через віроломний напад російських військ на Україну.

Компанії Electronic Arts продовжує впроваджувати санкції проти Росії та Білорусі. Цього разу її представники вирішили взагалі зупинити продаж своїх відеоігор на території цих двох держав.

Electronic Arts не хоче працювати в Росії та Білорусі

Відповідне повідомлення вони опублікували сьогодні вдень на своєму офіційному сайті. Представники Electronic Arts відзначили, що шоковані віроломним вторгненням Росії та приєднуються до всіх голосів, які закликають до миру. Вони також додають, що повністю солідарні з українським народом в цей темний час.

Саме тому вони вирішили зупинити продаж своїх відеоігор, доповнень та внутрішньоігрової валюти на території Росії й Білорусі. Стосується така заборона не лише їхньої власної крамниці Origin, а й всіх інших сервісів, де можна придбати проєкти Electronic Arts.

, що компанія Electronic Arts є розробником таких відеоігор: FIFA, NHL, Need for Speed, Battlefield, The Sims, Mass Effect, Dragon Age та чимало інших відомих серій.

