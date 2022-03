Теперь и Electronic Arts: компания останавливает продажу игр на территории России и Беларуси

Американская компания Electronic Arts остановила продажи своих видеоигр на территории России и Белоруссии. Сделали они это из-за вероломного нападения российских войск на Украину.

Компания Electronic Arts продолжает вводить санкции против России и Беларуси. На этот раз ее представители решили вообще остановить продажу своих видеоигр на территории этих двух стран.

Electronic Arts не хочет работать в России и Белоруссии

Соответствующее сообщение они опубликовали сегодня днем на своем официальном сайте. Представители Electronic Arts отметили, что шокированы вероломным вторжением России и присоединяются ко всем голосам, призывающим к миру. Они также добавляют, что полностью солидарны с украинским народом в это темное время.

Именно поэтому они решили остановить продажи своих видеоигр, дополнений и внутриигровой валюты на территории России и Белоруссии. Касается такой запрет не только их собственного магазина Origin, но и всех других сервисов, где можно приобрести проекты Electronic Arts.

, что компания Electronic Arts является разработчиком таких видеоигр: FIFA, NHL, Need for Speed, Battlefield, The Sims, Mass Effect, Dragon Age и множество других известных серий.

