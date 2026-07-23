Ваша колекція перетвориться на непотріб – ігри PlayStation на дисках мають термін придатності

Геймери вважають фізичні диски гарантією вічного володіння грою, на відміну від цифрових копій. Нові дослідження доводять: пластик та метал так само підвладні часу.

Колекціонування дисків – це справжня часова бомба, яка рано чи пізно перетвориться у ніщо, повідомляє Gamerant.

Короткий вік сучасних носіїв

Дослідження Канадського інституту консервації (CCI) показало, що комерційні диски Blu-ray (BD-ROM), на яких виходять ігри для PlayStation 4 та PlayStation 5, мають значно менший термін придатності, ніж вважали раніше.

Експерти очікують, що такі носії залишатимуться робочими лише протягом 10 -20 років.

Диски, незалежно від того, чи це оптичні носії, чи будь-який інший вид медіа, деградують із того самого дня, коли ви їх отримуєте,

– коментує аналітик Канадського інституту консервації Ерн Біман.

Фахівець додав, що попри теоретичну можливість дисків "прожити" довше двох десятиліть, користувачам не варто на це "покладатись".

Оптичні носії дуже вразливі до фізичних ушкоджень та хімічних процесів, а сучасні ігри потребують ідеального зчитування даних для стабільної роботи. Навіть мікроскопічна подряпина в критичній зоні може перетворити дорогу колекційну копію на шматок непотрібного пластику.

При цьому зазначають, що основним ворогом колекціонерів є феномен, відомий як "дискова гниль". Це процес деградації полікарбонатної основи під впливом навколишнього середовища. Волога, світло та висока температура спричиняють окислення відбивального шару. Особливо вразливими виявилися сучасні диски формату 4K Ultra HD.

Ситуацію погіршує той факт, що Sony планує припинити виробництво нових дисків для PlayStation вже у 2028 році. Це означає, що за кілька десятиліть робочі фізичні копії стануть рідкістю, а ринок вживаних ігор може стикнутися з масовим виходом носіїв із ладу.

Як зупинити розпад колекції?

Попри невтішні прогнози, геймери можуть суттєво подовжити життя своїм дискам, якщо дотримуватимуться суворих правил зберігання:

Експерти CCI радять тримати ігри у прохолодному та сухому місці. Оптимальна температура для зберігання від -10 до 23 градусів Цельсія, а відносна вологість повітря має коливатися в межах 20-50%;

зберігати диски слід виключно вертикально у стандартних пластикових футлярах;

не радять використовувати м'які пластикові конверти, які можуть пошкодити поверхню;

брати диск слід лише за центральний отвір та зовнішні краї, щоб не лишати відбитків пальців;

варто уникати використання будь-яких клейких етикеток;

для очищення поверхні фахівці рекомендують використовувати стиснене повітря, а якщо диск потребує маркування – робити це лише спеціальним маркером на водній основі на прозорому внутрішньому кільці.

Такі заходи не зроблять диски вічними, але допоможуть їм потішити вас трохи довше.