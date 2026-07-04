Рішення Sony відмовитися від випуску ігор на фізичних носіях у 2028 році вже почало змінювати промисловий ландшафт компанії, інформує 24 Канал.

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Куди зникнуть ігрові диски?

Корпорація Sony зробила рішучий крок назустріч повністю цифровому геймінгу, розпочавши структурну перебудову своєї головної виробничої бази в австрійському місті Тальгау.

Мова про завод, відомий як Sony DADC, що тривалий час був флагманом компанії у сфері виготовлення дисків.

Проте вже з січня 2028 року нові ігри для PlayStation припинять з'являтися на полицях магазинів у звичному нам фізичному форматі, повідомляє GameRant, тож без змін було не обійтися.

Cтаном на сьогодні фабрика в Тальгау виготовляє близько 600 000 дисків щодня, включаючи ігри, фільми формату Blu-ray та інші компакт-диски, йдеться на ORF Salzburg. Продукція для ігрової консолі PlayStation наразі забезпечує близько 50% загального завантаження потужностей заводу, до того ж 20% від цього обсягу припадає саме на нові релізи.

Той самий завод / Фото gadgets360.com

За ідеєю керівництва, до початку 2028 року частка ігрових носіїв у виробничому кошику підприємства скоротиться до мізерних 10%.

Щоб врятувати підприємство від закриття, а кваліфікованих працівників від звільнення, Sony інвестувала понад 35 мільйонів доларів у придбання новітнього обладнання для перепрофілювання заводу.

Замість ігрових дисків Sony DADC зосередиться на випуску мікрооптичних лінз, інформує Dexerto. Ці крихітні компоненти використовують у виробництві сучасних смартфонів, складного медичного обладнання та в автомобільній промисловості, тож з клієнтами проблем не буде.

Sony вже почала перенавчати персонал, а перші випробування нового обладнання стартували цієї середи. Масове виробництво мікролінз планують запустити наступного року.

Попри таку активну підготовку виробника, ігрова спільнота сприйняла новину про кінець епохи дисків доволі болісно, що призвело до створення петиції з вимогою скасувати рішення компанії.