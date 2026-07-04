Увесь світ із нетерпінням очікує на реліз Grand Theft Auto 6 і не є винятком навіть відомі голлівудські актори, повідомляє 24 Канал.

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Одна з найяскравіших молодих зірок Голлівуду має особливі плани на довгоочікуване продовження відомої франшизи.

Міллі Боббі Браун, яка здобула світову славу завдяки ролі Одинадцять у культовому серіалі "Дивні дива", виявилася пристрасною прихильницею серії Grand Theft Auto.

Це розкрилося під час нещодавнього інтерв'ю акторки на шоу Джоша Горовіца, яке вийшло на його YouTube-каналі.

В рамках "Happy Sad Confused" Браун зізналася, що GTA – її найулюбленіша відеогра всіх часів. Проте її стиль проходження здатний здивувати навіть найдосвідченіших геймерів, адже замість хаосу вона обирає несподівану для цього сетингу дисципліну та спокій.

Я дотримуюся правил у GTA. Я не порушую правила. Я зупиняюся на червоне світло, я ніколи нікого не переїжджаю,

– прокоментувала акторка.

Така поведінка у грі, де порушення закону є основою механіки, викликає щирий подив навіть у найближчих людей акторки. Зокрема її чоловік, Джейк Бонджові, не розуміє, навіщо купувати гру про кримінал, щоб поводитися в ній як зразковий громадянин.

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Сама Міллі порівнює свій стиль гри у GTA із популярною серією The Sims.

Вона розповідає, що може відвідати стриптиз-клуб, але при цьому залишається тверезою, і сприймає свою роль у грі не як кривавого найманця, а як своєрідного "месника", який просто намагається вижити у великому місті та чесно виконувати свою роботу.

Допомогти їй у цьому може рішення самих Rockstar, які нібито відмовилися від "бездонних кишень" на користь реалізму, аби гравці носили мінімум інвентарю.