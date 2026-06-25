Чи стане новий підхід до інвентарю викликом для фанатів?

Компанія Rockstar Games нещодавно розкрила деталі спеціального видання Ultimate Edition для своєї майбутньої гри, і деякі пункти з цього переліку викликали жваві дискусії серед гравців. Зокрема, покупці цього видання отримають безкоштовний доступ до власного гаража, де встановлять спеціальну шафу для зброї. Цей елемент дозволить гравцям обирати конкретне спорядження перед виходом на завдання, що прямо натякає на відмову від концепції "бездонних кишень", де раніше вміщувалися десятки автоматів та пістолетів. Про це пише видання IGN.

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Таке рішення вказує на те, що розробники планують інтегрувати механіку інвентарю, яку вони успішно випробували в Red Dead Redemption 2. У вестерні про Дикий захід гравець мав жорсткі обмеження: можна було нести лише дві одиниці великої зброї, як-от гвинтівки чи дробовики, та два пістолети. Усе інше спорядження зберігалося в сумках на коні. Якщо персонаж фізично не міг тримати предмет у руках або за спиною, він залишався в транспорті.

Попри те, що такий підхід додає ігровому процесу стратегічної глибини, частина аудиторії побоюється зайвого ускладнення звичного темпу гри. У Grand Theft Auto 5, для порівняння, гравці могли носити з собою весь доступний арсенал одночасно.

Чутки про рух у бік реалізму з'явилися ще під час масштабних витоків робочих матеріалів гри. На тих кадрах головні герої мали зброю за спиною на спеціальних ременях, а також використовували спортивні сумки. Ймовірно, саме такі сумки стануть додатковим місцем для зберігання предметів під час пограбувань.

GTA Online має схожу механіку

Цікаво, що в GTA Online розробники також згодом додали шафи для зброї, але зробили це лише через три роки після виходу гри, щоб допомогти гравцям не плутатися у величезному арсеналі, який накопичився за час оновлень. У новій частині ця система, схоже, буде фундаментальною із самого початку.

Ще одним підтвердженням запозичення елементів із Red Dead Redemption 2 став опис "ящика для схову" в безкоштовному гаражі. Його можна використовувати, щоб відкладати здобич для подальшого перепродажу скупникам краденого. Це свідчить про те, що динамічні пограбування перехожих та обшук будинків стануть набагато важливішою частиною гри, ніж раніше.