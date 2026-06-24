Невже це кінець дисків?

Розробники Rockstar Games офіційно підтвердили, що фізичне видання довгоочікуваної Grand Theft Auto 6 не міститиме звичного диска. Замість нього покупці знайдуть у коробці лише ваучер із цифровим кодом для завантаження гри. Це рішення фактично перетворює фізичний товар на декоративний елемент для полиці, позбавляючи його головної функціональної переваги – автономності від цифрових магазинів. Про це повідомляє видання IGN, посилаючись на офіційні канали розробника.

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Згідно з оприлюдненим графіком, попередні замовлення на гру стартують сьогодні опівночі. Компанія обрала незвичну стратегію релізу: фізичні копії з кодами почнуть доставляти вже 12 листопада. Це зробили для того, щоб гравці могли завчасно завантажити значний обсяг даних (pre-load) до офіційного виходу гри, який заплановано на 19 листопада.



Новий скриншот Grand Theft Auto 6 / Зображення Rockstar

Попри таку зручність, частина аудиторії сприйняла новину вкрай негативно. Багато хто вважає, що вихід такої масштабної гри без диска стане "останнім цвяхом у труну" фізичних носіїв, адже GTA завжди була продуктом, що задає тренди для всього ринку.

Rockstar Games, схоже, підтвердила, що потенційно найбільший розважальний реліз року сприйматимуть як одноразовий витратний матеріал,

– прокоментували представники спільноти "Does it play", яка активно виступає за збереження фізичних медіа та можливість грати в ігри десятиліттями без прив'язки до серверів.

Окремим приводом для дискусій стала вартість проєкту. Стандартне видання GTA 6 коштуватиме 80 доларів, що на 10 доларів перевищує вже звичний для поточного покоління консолей цінник у 70 доларів. Для тих, хто бажає отримати більше контенту, Rockstar підготувала Ultimate Edition за 100 доларів. Це видання включатиме ексклюзивні транспортні засоби, зброю, одяг, а також додаткові локації та активності, які будуть відсутні в базовій версії.



Новий скриншот Grand Theft Auto 6 / Зображення Rockstar

Критики такого підходу вказують на те, що відсутність диска позбавляє гравців можливості перепродати гру або передати її другу після проходження. Це також викликає питання щодо збереження гри у довгостроковій перспективі. Якщо цифрові сервіси колись припинять роботу, власники "порожніх коробок" залишаться ні з чим.

Деякі аналітики припускають, що відмова від дисків допоможе Rockstar уникнути передчасних витоків інформації та появи зламаних версій гри ще до офіційного релізу.

Попри критику, Rockstar намагається стимулювати гравців бонусами:

Усі, хто придбає гру до 20 листопада, отримають набір Vintage Vice City Pack, що містить косметичні предмети та автомобілі.

Користувачі цифрових версій також отримають безкоштовний місяць підписки GTA+.



Новий скриншот Grand Theft Auto 6 / Зображення Rockstar

Проте для багатьох колекціонерів ці цифрові подарунки не замінять відчуття володіння реальною копією гри. Ситуація з GTA 6 нагадує нещодавні кроки інших гігантів ринку, як-от Nintendo, яка також почала відмовлятися від картриджів для деяких своїх ексклюзивів.

Враховуючи статус Rockstar, такий крок може остаточно легітимізувати відмову від фізичних носіїв для всієї індустрії AAA-ігор.