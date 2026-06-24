Неужели это конец дискам?

Разработчики Rockstar Games официально подтвердили, что физическое издание долгожданной Grand Theft Auto 6 не будет содержать привычного диска. Вместо него покупатели найдут в коробке лишь ваучер с цифровым кодом для загрузки игры. Это решение фактически превращает физический товар в декоративный элемент для полки, лишая его главного функционального преимущества — автономности от цифровых магазинов. Об этом сообщает издание IGN со ссылкой на официальные каналы разработчика.

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Согласно обнародованному графику, предзаказы на игру стартуют сегодня в полночь. Компания выбрала необычную стратегию релиза: физические копии с кодами начнут доставлять уже 12 ноября. Это сделано для того, чтобы игроки могли заранее загрузить значительный объем данных (pre-load) до официального выхода игры, запланированного на 19 ноября.



Новый скриншот Grand Theft Auto 6 / Изображение Rockstar

Несмотря на такое удобство, часть аудитории восприняла новость крайне негативно. Многие считают, что выход такой масштабной игры без диска станет "последним гвоздем в гроб" физических носителей, ведь GTA всегда была продуктом, задающим тренды для всего рынка.

Rockstar Games, похоже, подтвердила, что потенциально крупнейший развлекательный релиз года будут воспринимать как одноразовый расходный материал,

– прокомментировали представители сообщества "Does it play", которое активно выступает за сохранение физических носителей и возможность играть в игры десятилетиями без привязки к серверам.

Отдельным поводом для дискуссий стала стоимость проекта. Стандартное издание GTA 6 будет стоить 80 долларов, что на 10 долларов превышает уже привычный для текущего поколения консолей ценник в 70 долларов. Для тех, кто хочет получить больше контента, Rockstar подготовила Ultimate Edition за 100 долларов. Это издание будет включать эксклюзивные транспортные средства, оружие, одежду, а также дополнительные локации и активности, которых не будет в базовой версии.



Новый скриншот Grand Theft Auto 6 / Изображение Rockstar

Критики такого подхода указывают на то, что отсутствие диска лишает игроков возможности перепродать игру или передать её другу после прохождения. Это также вызывает вопросы относительно сохранности игры в долгосрочной перспективе. Если цифровые сервисы когда-нибудь прекратят работу, владельцы "пустых коробок" останутся ни с чем.

Некоторые аналитики предполагают, что отказ от дисков поможет Rockstar избежать преждевременных утечек информации и появления взломанных версий игры ещё до официального релиза.

Несмотря на критику, Rockstar пытается стимулировать игроков бонусами:

Все, кто приобретёт игру до 20 ноября, получат набор Vintage Vice City Pack, содержащий косметические предметы и автомобили.

Пользователи цифровых версий также получат бесплатный месяц подписки GTA+.



Новый скриншот Grand Theft Auto 6 / Изображение Rockstar

Однако для многих коллекционеров эти цифровые подарки не заменят ощущения владения реальной копией игры. Ситуация с GTA 6 напоминает недавние шаги других гигантов рынка, таких как Nintendo, которая также начала отказываться от картриджей для некоторых своих эксклюзивов.

Учитывая статус Rockstar, такой шаг может окончательно узаконить отказ от физических носителей для всей индустрии AAA-игр.