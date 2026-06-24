Как сообщает Rockstar Games, официальная стоимость базовой версии GTA VI составит 80 долларов. Это объявление развеяло опасения игрового сообщества относительно возможного повышения цены стандартного издания до 100 долларов. Анонс состоялся за считанные часы до официального открытия предзаказов.

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Когда выйдет игра и на каких платформах?

Официальный релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Предварительная загрузка игры на консоли начнётся 12 ноября 2026 года. Сюжетная линия игры сосредоточена на истории преступной пары — Джейсона Дюваля (Jason Duval) и Лусии Каминос (Lucia Caminos).

Почему предыдущие слухи о цене оказались фейком?

Ранее французский ритейлер Fnac опубликовал пятьзагадочных позиций под кодами RS1–RS5 с ценами от 90 до 200 евро, что немало напугало геймеров. Однако известный инсайдер billbil-kun быстро успокоил сообщество. Он объяснил, что европейские номера товаров (EAN) в этой утечке не соответствовали стандартным префиксам издателя Take-Two.

Что входит в Ultimate Edition за 100 долларов?

Вместе с базовой игрой разработчики представили GTA VI Ultimate Edition за 100 долларов. Это премиальная версия игры, которая, помимо основного сюжета, содержит эксклюзивный цифровой контент. Все бонусы будут открываться постепенно, по мере прохождения истории Джейсона и Лусии:

Эксклюзивный транспорт: внедорожник '67 Vapid Dominator Buggy из гаража Paradise Garage в Watson Bay, спорткар ’95 Grotti Cheetah в ретро-футуристическом стиле, а также розово-голубой катер Shitzu Squalo на пляже Washington Beach с ящиком взрывчатки. Для хранилища Джейсона предусмотрены мотоцикл Dinka Enduro, каяк Crest и модифицированный пикап Vapid Ganado.

внедорожник '67 Vapid Dominator Buggy из гаража Paradise Garage в Watson Bay, спорткар ’95 Grotti Cheetah в ретро-футуристическом стиле, а также розово-голубой катер Shitzu Squalo на пляже Washington Beach с ящиком взрывчатки. Для хранилища Джейсона предусмотрены мотоцикл Dinka Enduro, каяк Crest и модифицированный пикап Vapid Ganado. Автомастерские и локации: две эксклюзивные автомастерские (Rideout Customs в Vice City и One-Eyed Willie’s в Lake Leonida) и коллекция классических автомобилей от Wyman. Также игроки смогут совершить рейд на нелегальный магазин банды PTT Youngin$ в Южном Vice City.

две эксклюзивные автомастерские (Rideout Customs в Vice City и One-Eyed Willie’s в Lake Leonida) и коллекция классических автомобилей от Wyman. Также игроки смогут совершить рейд на нелегальный магазин банды PTT Youngin$ в Южном Vice City. Оружейный арсенал: парные револьверы Hawk & Little Morgan в стиле Vice City, а также персонализированные варианты оружия — Girardi ES9 для Джейсона и Klose K17 для Лусии.

парные револьверы Hawk & Little Morgan в стиле Vice City, а также персонализированные варианты оружия — Girardi ES9 для Джейсона и Klose K17 для Лусии. Кастомизация персонажей: доступ к эксклюзивному магазину уличной одежды Stock 305, салону красоты Sara’s Unisex Salon и тату-салону Electric Fang с более чем 50 уникальными эскизами от FAILE. Также добавлена одежда Goodtime Gear, вдохновленная Macca the Gator.

Скриншоты из игры GTA 6 в версии Ultimate

Обратите внимание! Владельцы стандартной версии смогут приобрести обновление Ultimate отдельно в любое время.

Какие бонусы получат покупатели за предзаказ?

Все игроки, оформившие предзаказ до 19 ноября, получат набор Vintage Vice City Pack. В него входят:

седан ’55 Vapid Stanier;

гараж Shore Court возле Ocean Beach (с сейфом для оружия и местом для сбыта краденного);

эксклюзивные наряды и прически;

уникальный скин для оружия в стиле тропической рубашки Томми Версетти.

Кроме того, предзаказ любого издания в PlayStation Store или Microsoft Store дает один бесплатный месяц подписки GTA+. Этот сервис включает ежемесячный бонус в размере 500 000 долларов GTA, скидки на транспорт, доступ к специальным картам Shark с 15% бонусом и библиотеку классических игр Rockstar.

Важные технические нюансы, о которых стоит знать

Rockstar также прояснила несколько важных технических моментов перед релизом:

Коробковые версии игры не будут содержать физических дисков. Внутри покупатели найдут только ваучер с кодом для цифровой загрузки.

На момент релиза GTA VI позиционируется исключительно как однопользовательская игра. Многопользовательский онлайн-режим будет запущен позже.