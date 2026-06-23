Казалось бы, после года ожидания хоть какой-нибудь информации об игре фанаты Rockstar должны были бы разобрать трейлер GTA 6 до мельчайших деталей, однако недавнее событие поразило всех, сообщает 24 Канал.
Интересно: геймеры нашли девушку с обложки GTA 6 в реальной жизни — кто стал прототипом
"Пасхалка" на Томми Версетти в GTA 6?
С момента выхода второго трейлера "шестерки" прошло столько времени, что фанатских теорий и находок уже и не сосчитать. К тому же после публикации обложки поклонники Rockstar уверены, что знают один из главных сюжетных поворотов будущей игры.
Но вот, когда казалось, что во втором видео уже точно нечего "раскопать" – геймеры снова всех удивили.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как сообщает TheGameVerse, в трейлере обнаружилась "заметка" о легендарном персонаже GTA Vice City — Томми Версетти.
Её можно увидеть на заднем плане сцены с Джейсоном. Когда тот заходит в бар и даёт пощечину одному из персонажей — позади можно заметить нарисованную на стене игуану, одетую в культовую синюю гавайскую рубашку.
Интересная деталь в трейлере: смотрите видео
Rockstar никогда не разочаровывает, когда дело доходит до таких мелких деталей. Вау,
– написал один из комментаторов находки на Reddit.
Итак, фанаты Rockstar получили отсылку к одному из самых известных героев франшизы и успешно пропустили её мимо внимания целый год.
Интересно, сколько же таких "мелочей" нас ждёт в полной версии игры, когда GTA 6 наконец выйдет 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S.