Rockstar продолжила свою традицию размещать харизматичную девушку на обложках игр серии GTA, а поклонники быстро выяснили, кто послужил прототипом новой героини, сообщает 24 Канал.

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Кто же эта девушка с обложки GTA 6?

Уже более 20 лет создатели GTA неизменно следуют неофициальному правилу — размещать на ключевом арте игры привлекательную женскую персонажку.

Самыми известными примерами в "новейшей" истории являются девушка с леденцом из GTA IV и блондинка в бикини, держащая в руке телефон на обложке GTA V.

Все "главные девушки" GTA / Фото с X

Эта традиция осталась неизменной и в случае с "шестёркой". На обложке, опубликованной 18 июня, красуется фантастическая латиноамериканка с загорелой кожей, вьющимися волосами и несколькими татуировками.

Еще не успели геймеры определиться, на какое место попадает эта красавица в рейтинге всех "девушек с обложки", а любознательный фанат уже выяснил, какая реальная личность послужила вдохновением для ее образа.

Это сделал пользователь соцсети X, который уверен, что Rockstar изобразили внешность героини по образцу известной колумбийской диджейки с псевдонимом chiquin.

И действительно, если сравнить фото девушки из Instagram со снимком с обложки — сходство трудно не заметить.

Точно неизвестно, действительно ли разработчики GTA 6 вдохновились внешностью Марии Каролины (настоящее имя музыкантки и блогерши), но то, что такое предположение пойдет ей на пользу — это несомненно.

Число подписчиков девушки уже начало стремительно расти, комментарии к фото заполонили надписи "GTA 6", а сама она изменила подпись к фотосессии, которая практически идентична изображению от Rockstar.

Говорят, что я похожа на брюнетку из GTA VI,

– написала девушка.

Мария Каролина, более известная как chiquin / Фото из Instagram @chiquin__

Интересно, узнаем ли мы когда-нибудь правду или Rockstar решит оставить всё в тайне, как они это часто любят делать.