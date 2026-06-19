Геймеры тщательно изучили новый ролик от Rockstar и вынесли неутешительный вердикт, сообщает 24 Канал.

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GTA 6 будет халтурой?

18 июня Rockstar прервала почти годичное молчание, чтобы объявить, что уже 25 июня GTA 6 можно будет приобрести, оформив предзаказ.

Эту новость разработчики подкрепили "артом" обложки и новым роликом, который предложил краткий панорамный взгляд на пейзаж ночного Вайс-Сити.

Новый ролик: смотрите видео

Впрочем, поклонники серии остались не слишком впечатлены увиденным, поскольку при внимательном рассмотрении изображения было обнаружено немало багов и недочетов.

В частности, внимательные геймеры заметили отсутствие отражения колеса обозрения на воде.

Ошибка №1 / Фото с Reddit

Другие указали на фонарь, который просто так завис в воздухе.

Ошибка №2 / Фото с Reddit

А ещё кому-то не понравилось, что Rockstar, вероятно, использует технологию "параллакса" для создания объёмных интерьеров в зданиях.

Разочарование №3 / Фото с Reddit

Итак, GTA 6 ещё даже не вышла, а уже успела разочаровать немало геймеров.

Что ж, возможно, людям, которых расстроили подобные "детали", больше придется по вкусу версия игры от ИИ, над которой работает амбициозный соло-разработчик.