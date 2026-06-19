Геймери під мікроскопом розглянули новий ролик від Rockstar та винесли невтішний вердикт, інформує 24 Канал.

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GTA 6 буде халтурою?

18 червня Rockstar перервали майже рік мовчанки аби оголосити, що вже 25 червня GTA 6 можна буде придбати, оформивши попереднє замовлення.

Цю новину розробники підкріпили "артом" обкладинки та новим роликом, який запропонував короткий панорамний погляд на пейзаж нічного Вайс-Сіті.

Новий ролик: дивіться відео

Втім шанувальники серії залишилися не надто вражені побаченим, оскільки детальний огляд зображення виявив чимало багів та недоліків.

Зокрема, уважні геймери помітили відсутність відображення колеса огляду на воді.

Помилка №1 / Фото з Reddit

Інші вказали на ліхтар, який просто собі завис у повітрі.

Помилка №2 / Фото з Reddit

А ще комусь не сподобалося, що Rockstar, ймовірно, використовують технологію "паралаксу" для створення об'ємних інтер'єрів в будівлях.

Розчарування №3 / Фото з Reddit

Отож, GTA 6 ще навіть не вийшла, а вже встигла розчарувати чимало геймерів.

Що ж, можливо, людям, яких засмутили подібні "деталі" більше прийдеться до смаку версія гри від ШІ, якою займається амбітний соло-розробник.