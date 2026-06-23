Здавалося б, за рік очікування бодай якоїсь інформації про гру, фанати Rockstar мали б розібрати трейлер GTA 6 на найменші деталі, однак недавня подія вразила всіх, інформує 24 Канал.
Цікаво Геймери знайшли дівчину з обкладинки GTA 6 у реальному житті – хто став прототипом
"Великодка" на Томмі Версетті у GTA 6?
З моменту виходу другого трейлера "шістки" сплинуло стільки часу, що фанатських теорій та знахідок вже й не злічити. На додачу після публікації обкладинки, шанувальники Rockstar впевнені, що знають один з головних сюжетних поворотів майбутньої гри.
Аж ось, коли здавалося, що в другому відео вже точно немає чого "розкопувати" – геймери знову всіх здивували.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Як повідомляє TheGameVerse, у трейлері знайшлася "великодка" на легендарного персонажа GTA Vice City – Томі Версетті.
Її можна побачити на задньому плані сцени з Джейсоном. Коли той заходить в бар та дає ляпаса одному з персонажів – позаду можна помітити намальовану на стіні ігуану, одягнену в культову синю гавайську сорочку.
Цікавинка у трейлері: дивіться відео
Rockstar ніколи не розчаровує, коли справа доходить до таких дрібних деталей. Вау,
– написав один з коментаторів знахідки на Reddit.
Отож, фанати Rockstar отримали згадку про одного з найвідоміших героїв франшизи та успішно пропустили її повз на цілий рік.
Цікаво скільки ж "великодок" нас чекатиме у повній грі, коли GTA 6 нарешті вийде 19 листопада 2026 року на PS5 та Xbox Series X|S.