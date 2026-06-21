Остались считанные дни до того момента, когда весь мир наконец узнает, сколько же будет стоить Grand Theft Auto 6, сообщает 24 Канал.

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GTA 6 — какова будет цена игры?

Правда, существует вероятность, что один из европейских "ритейлеров" случайно раскрыл эту информацию раньше запланированного.

Речь идет о французской сети Fnac, которая опубликовала в своём каталоге 5 загадочных "продуктов" для PS5 с датой выхода 19 ноября 2026 года — именно на этот день назначен релиз GTA 6.

Товары пока не имеют названий, но зашифрованы кодами: RS1, RS2, RS3, RS4 и RS5. Геймеры уверены, что RS — это не что иное, как сокращение от Rockstar.

Самым интересным же в этой истории являются цены на пока что пустые "лоты". Предполагается, что все они представляют собой различные уровни изданий GTA 6, и приобретение некоторых из них может серьезно ударить по кошелькам фанатов.

Так, самая дешёвая версия будет стоить €89,99, тогда как за другие издания будут просить €99,99, €109,99 и €119,99. А для особо преданных поклонников есть даже предложение за €199,99.

Трейлер игры: смотрите видео

Последняя цена, вероятно, указывает на коллекционное издание GTA 6, которое будет оснащено дополнительными предметами и имеет все шансы стать одним из самых дорогих в истории серии, если информация подтвердится.

Цены на сайте / Скриншот с X

Впрочем, спешить с выводами не стоит. Rockstar Games и Take-Two Interactive не назовут окончательную цену до 25 июня, когда начнутся предзаказы на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а подобные утечки случались и раньше.