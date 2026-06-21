Залишаються лічені дні до моменту, коли увесь світ нарешті дізнається скільки ж коштуватиме Grand Theft Auto 6, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Все пропало: фанати GTA 6 знайшли "фатальну" помилку на обкладинці гри

GTA 6 – якою буде ціна гри?

Щоправда, існує ймовірність, що один із європейських "ритейлерів" випадково розкрив це раніше запланованого.

Мова про французьку мережу Fnac, яка опублікувала в своєму каталозі 5 загадкових "продуктів" для PS5 з датою виходу 19 листопада 2026 року – саме в цей день призначено реліз GTA 6.

Товари поки що не мають назв, але зашифровані кодами: RS1, RS2, RS3, RS4 та RS5. Геймери впевнені, що RS – це ніщо інше як скорочення від Rockstar.

Найцікавішим же в в цій історії є ціни на поки що порожні "лоти". Припускається, що усі вони є різними рівнями видань GTA 6 і придбання деяких з них може серйозно вдарити по гаманцям фанатів.

Відтак, найдешевша версія коштуватиме €89,99, тоді як за інші видання проситимуть €99,99, €109,99 та €119,99. А для особливих шанувальників є навіть пропозиція за €199,99.

Трейлер гри: дивіться відео

Остання ціна ймовірно вказує на колекційне видання GTA 6, що буде оснащене додатковими предметами та має всі шанси стати одним із найдорожчих в історії серії, якщо інформація підтвердиться.

Ціни на сайті / Скриншот з X

Втім, поспішати з висновками не варто. Rockstar Games та Take-Two Interactive не назвуть остаточну ціну аж до 25 червня, коли відбудеться старт передзамовлень на PlayStation 5 та Xbox Series X/S, а подібні витоки траплялися і раніше.