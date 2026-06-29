Діджейка Габріела Чікін насолоджується небаченим притоком шанувальників і навіть звернулася до фанатів Rockstar у соцмережі Instagram, інформує 24 Канал.
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Дівчина з обкладинки GTA 6 опублікувала звернення до Rockstar?
Невдовзі після появи обкладинки GTA 6 головною новиною стало те, що геймерам вдалося знайти реальну дівчину, яка стала прототипом для однієї з героїнь "арту".
Після цього венесуельська діджейка та блогерка Габріела Чікін стала швидко набирати підписників в Instagram, хоча Rockstar так і не підтвердили, що дійсно надихалися саме нею.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Попри цю мовчанку, вона вирішила звернутися до розробників та їх фанатів сама.
У одному з останніх дописів в Instagram, дівчина продемонструвала себе у тому ж образі, який, ймовірно, використали Rockstar, та написала кілька рядків.
Ну, це може бути хороший вибір, що ви думаєте?,
– запитала Чікін.
Можна сміливо сказати, що дівчина не втрачає часу дарма, адже завдяки сплеску популярності вона також запустила власний благодійний гуманітарний фонд аби допомагати малозабезпеченим венесуельцям.
Я хочу подякувати всій спільноті GTA за таку любов. Я ніколи не уявляла, що отримаю стільки повідомлень, коментарів та мемів,
– резюмувала Габріела в коментарі для Push Square.
Сподіваємося що Чікін дійсно не змарнує шанс, який їй підкинула доля дарма.