Весь мир с нетерпением ждет выхода Grand Theft Auto 6, и даже известные голливудские актеры не являются исключением, сообщает 24 Канал.
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Удастся ли стать добропорядочным гражданином в Вайс-Сити?
Одна из самых ярких молодых звезд Голливуда имеет особые планы на долгожданное продолжение известной франшизы.
Милли Бобби Браун, которая обрела мировую славу благодаря роли Одиннадцать в культовом сериале "Очень странные дела", оказалась страстной поклонницей серии Grand Theft Auto.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Об этом стало известно во время недавнего интервью актрисы в шоу Джоша Горовица, которое вышло на его YouTube-канале.
В рамках шоу "Happy Sad Confused" Браун призналась, что GTA – ее самая любимая видеоигра всех времен. Однако ее стиль прохождения способен удивить даже самых опытных геймеров, ведь вместо хаоса она выбирает неожиданную для этого сеттинга дисциплину и спокойствие.
Я соблюдаю правила в GTA. Я не нарушаю правила. Я останавливаюсь на красный свет, я никогда никого не сбиваю,
– прокомментировала актриса.
Такое поведение в игре, где нарушение закона лежит в основе игровой механики, вызывает искреннее удивление даже у самых близких людей актрисы. В частности, ее муж, Джейк Бонджови, не понимает, зачем покупать игру о преступности, чтобы вести себя в ней как образцовый гражданин.
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Сама Милли сравнивает свой стиль игры в GTA с популярной серией The Sims.
Она рассказывает, что может посетить стриптиз-клуб, но при этом остается трезвой, и воспринимает свою роль в игре не как кровавого наемника, а как своеобразного "мстителя", который просто пытается выжить в большом городе и честно выполнять свою работу.
Помочь ей в этом может решение самой Rockstar, которая якобы отказалась от "бездонных карманов" в пользу реализма, чтобы игроки носили с собой минимум инвентаря.