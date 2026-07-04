Решение Sony отказаться от выпуска игр на физических носителях в 2028 году уже начало менять производственную структуру компании, сообщает 24 Канал.

Стоит обратить внимание : в ее руках GTA превращается в The Sims: Милли Бобби Браун рассказала о своих игровых привычках

Куда исчезнут игровые диски?

Корпорация Sony сделала решительный шаг навстречу полностью цифровому геймингу, начав структурную перестройку своей главной производственной базы в австрийском городе Тальгау.

Речь идет о заводе, известном как Sony DADC, который долгое время был флагманом компании в сфере производства дисков.

Однако уже с января 2028 года новые игры для PlayStation перестанут появляться на полках магазинов в привычном нам физическом формате, сообщает GameRant, поэтому без изменений не обойтись.

На сегодняшний день фабрика в Тальгау производит около 600 000 дисков ежедневно, включая игры, фильмы в формате Blu-ray и другие компакт-диски, сообщает ORF Salzburg. Продукция для игровой консоли PlayStation в настоящее время обеспечивает около 50% общей загрузки мощностей завода, причем 20% этого объема приходится именно на новые релизы.

Тот же завод / Фото gadgets360.com

По замыслу руководства, к началу 2028 года доля игровых носителей в производственной корзине предприятия сократится до ничтожных 10%.

Чтобы спасти предприятие от закрытия, а квалифицированных работников – от увольнения, Sony инвестировала более 35 миллионов долларов в приобретение нового оборудования для перепрофилирования завода.

Вместо игровых дисков Sony DADC сосредоточится на выпуске микрооптических линз, сообщает Dexerto. Эти крошечные компоненты используются в производстве современных смартфонов, сложного медицинского оборудования и в автомобильной промышленности, поэтому с клиентами проблем не будет.

Sony уже приступила к переобучению персонала, а первые испытания нового оборудования начались в эту среду. Массовое производство микролинз планируется запустить в следующем году.

Несмотря на столь активную подготовку производителя, игровое сообщество восприняло новость о конце эпохи дисков довольно болезненно, что привело к созданию петиции с требованием отменить решение компании.