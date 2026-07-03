Эпоха физических носителей в мире видеоигр подходит к концу, и это вызвало настоящую бурю среди поклонников консолей, сообщает 24 Канал.

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Почему Sony отказывается от дисков?

Компания Sony официально объявила о намерении прекратить производство физических дисков для новых игр PlayStation с января 2028 года.

Это решение касается как собственных проектов компании, так и игр от сторонних разработчиков.

Как сообщает издание Game File, такой шаг стал ответом на глобальные потребительские тенденции: сегодня почти четыре из пяти игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 пользователи покупают именно в цифровом формате.

Отраслевые аналитики отмечают, что отказ от физических носителей позволит Sony существенно сэкономить на логистике и производстве, что составляет около 1 доллара в розничной цене каждой копии.

Кроме того, это минимизирует риски утечки игр до официального релиза и фактически уничтожит рынок подержанных дисков, заставляя игроков покупать только новые цифровые лицензии.

Реакция сообщества и петиция

Геймеры не заставили себя долго ждать с ответом на такую "цифровую диктатуру".

Джейд Пирс зарегистрировала петицию на платформе Change.org, которая уже собрала более 33 200 проверенных подписей.

В соцсетях геймеры напомнили Sony об их собственной рекламной кампании 2013 года, когда компания высмеяла ограничения Xbox, продемонстрировав, как легко игроки могут передавать диски друг другу.

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Пользователи обеспокоены тем, что без физических копий они теряют реальный контроль над купленным продуктом, поскольку цифровые магазины не вечны.

Ситуацию усугубляет новость о закрытии онлайн-магазинов для PlayStation 3 и PS Vita летом 2027 года.

Хотя Sony обещает, что уже купленные игры будут доступны для загрузки в "ближайшем будущем", этот шаг лишь усиливает опасения геймеров по поводу того, что цифровые библиотеки могут исчезнуть в любой момент.