Эпоха физических носителей в мире видеоигр подходит к концу, и это вызвало настоящую бурю среди поклонников консолей, сообщает 24 Канал.
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Почему Sony отказывается от дисков?
Компания Sony официально объявила о намерении прекратить производство физических дисков для новых игр PlayStation с января 2028 года.
Это решение касается как собственных проектов компании, так и игр от сторонних разработчиков.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Как сообщает издание Game File, такой шаг стал ответом на глобальные потребительские тенденции: сегодня почти четыре из пяти игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 пользователи покупают именно в цифровом формате.
Отраслевые аналитики отмечают, что отказ от физических носителей позволит Sony существенно сэкономить на логистике и производстве, что составляет около 1 доллара в розничной цене каждой копии.
Кроме того, это минимизирует риски утечки игр до официального релиза и фактически уничтожит рынок подержанных дисков, заставляя игроков покупать только новые цифровые лицензии.
Реакция сообщества и петиция
Геймеры не заставили себя долго ждать с ответом на такую "цифровую диктатуру".
Джейд Пирс зарегистрировала петицию на платформе Change.org, которая уже собрала более 33 200 проверенных подписей.
В соцсетях геймеры напомнили Sony об их собственной рекламной кампании 2013 года, когда компания высмеяла ограничения Xbox, продемонстрировав, как легко игроки могут передавать диски друг другу.
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Пользователи обеспокоены тем, что без физических копий они теряют реальный контроль над купленным продуктом, поскольку цифровые магазины не вечны.
Ситуацию усугубляет новость о закрытии онлайн-магазинов для PlayStation 3 и PS Vita летом 2027 года.
Хотя Sony обещает, что уже купленные игры будут доступны для загрузки в "ближайшем будущем", этот шаг лишь усиливает опасения геймеров по поводу того, что цифровые библиотеки могут исчезнуть в любой момент.