Епоха фізичних носіїв у світі відеоігор наближається до свого фіналу, і це викликало справжню бурю серед фанатів консолей, повідомляє 24 Канал.

До теми Microsoft готує кінець епохи дисків для Xbox: що буде з фізичними носіями

Чому Sony відмовляється від дисків?

Компанія Sony офіційно оголосила про намір припинити виробництво фізичних дисків для нових ігор PlayStation із січня 2028 року.

Це рішення стосується як власних проектів компанії, так і ігор від сторонніх розробників.

Як повідомляє видання Game File, такий крок став відповіддю на глобальні споживчі тенденції: сьогодні майже чотири з п'яти ігор для PlayStation 4 та PlayStation 5 користувачі купують саме в цифровому форматі.

Галузеві аналітики вказують на те, що відмова від фізичних носіїв дозволить Sony суттєво заощадити на логістиці та виробництві, що складає близько 1 долара в роздрібній ціні кожної копії.

Крім того, це мінімізує ризики витоку ігор до офіційного релізу та фактично знищить ринок вживаних дисків, змушуючи гравців купувати лише нові цифрові ліцензії.

Реакція спільноти та петиція

Геймери не забарилися з відповіддю на таку "цифрову диктатуру".

Джейд Пірс зареєструвала петицію на платформі Change.org, яка вже зібрала понад 33 200 перевірених підписів.

У соцмережах геймери нагадали Sony про їхню власну рекламну кампанію 2013 року, коли компанія висміяла обмеження Xbox, продемонструвавши, як легко гравці можуть передавати диски один одному.

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Користувачі занепокоєні, що без фізичних копій вони втрачають реальний контроль над купленим продуктом, оскільки цифрові магазини не є вічними.

Ситуацію погіршує новина про закриття онлайн-магазинів для PlayStation 3 та PS Vita влітку 2027 року.

Хоча Sony обіцяє, що вже куплені ігри будуть доступні для завантаження в "найближчому майбутньому", цей крок лише підсилює страхи геймерів щодо того, що цифрові бібліотеки можуть зникнути у будь-який момент.