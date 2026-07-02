Геймери, які люблять колекціонувати диски з відеоіграми, мають ще трохи часу аби почати пошуки нового хобі. Принаймні, якщо їх головним чином цікавили проєкти для консолей PlayStation, повідомляє 24 Канал.

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Sony ставлять хрест на фізичних виданнях ігор?

Sony планує припинити виробництво дисків для своїх відеоігор на консолях PlayStation вже у 2028 році.

Про це повідомило видання Game File, посилаючись на ексклюзивний доступ до запланованої публікації компанії.

Оскільки споживчі вподобання та вся індустрія розваг продовжують переходити від фізичних дисків до цифрових форматів, виробництво фізичних ігрових дисків для всіх нових ігор, що випускаються на консолях PlayStation, буде припинено з січня 2028 року. Після цієї дати нові ігри будуть доступні в PlayStation Store та у роздрібних магазинах лише в цифровому форматі,

– йдеться в тексті.

Уважні фанати компанії зметикували, що це оголошення збігається зі свідченнями про ймовірний вихід PlayStation 6 у тому ж таки 2028 році. Отож, це може означати, що нова консоль за замовчуванням не матиме дисковода у жодній з своїх версій.

Додає ситуації пікантності й нещодавня новина про те, що найочікуваніша відеогра в історії – GTA 6, не матиме версій з дисками.

Схоже, що наближається кінець епохи фізичних носіїв для відеоігор. Така тенденція вже неабияк засмутила велику кількість геймерів.

Зокрема, через те, що цифрові магазини, як правило, не вічні, а отже з часом будь-яка придбана вами гра, може просто зникнути.

Чи вигадає Sony якийсь інструмент аби запобігти цьому страху геймерів? Покаже лише майбутнє.