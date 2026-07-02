Геймерам, которые любят коллекционировать диски с видеоиграми, осталось еще немного времени, чтобы начать поиски нового хобби. По крайней мере, если их в основном интересовали игры для консолей PlayStation, сообщает 24 Канал.

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Sony ставит крест на физических изданиях игр?

Sony планирует прекратить производство дисков для своих видеоигр на консолях PlayStation уже в 2028 году.

Об этом сообщило издание Game File, сославшись на эксклюзивный доступ к запланированной публикации компании.

Поскольку потребительские предпочтения и вся индустрия развлечений продолжают переходить от физических дисков к цифровым форматам, производство физических игровых дисков для всех новых игр, выпускаемых на консолях PlayStation, будет прекращено с января 2028 года. После этой даты новые игры будут доступны в PlayStation Store и в розничных магазинах только в цифровом формате,

– говорится в тексте.

Внимательные поклонники компании заметили, что это объявление совпадает с сообщениями о вероятном выходе PlayStation 6 в том же 2028 году. Таким образом, это может означать, что новая консоль по умолчанию не будет иметь дисковода ни в одной из своих версий.

Добавляет ситуации пикантности и недавняя новость о том, что самая ожидаемая видеоигра в истории – GTA 6 не будет иметь версий с дисками.

Похоже, приближается конец эпохи физических носителей для видеоигр. Такая тенденция уже сильно огорчила большое количество геймеров.

В частности, из-за того, что цифровые магазины, как правило, не вечны, а значит, со временем любая купленная вами игра может просто исчезнуть.

Придумает ли Sony какой-то инструмент, чтобы избавить геймеров от этого страха? Покажет только будущее.