Інсайдери стверджують, що тестери Starfield по-справжньому насолоджуються майбутньою космічною RPG від Bethesda і навіть песимістично налаштовані геймери залишають схвальні відгуки.

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Starfield стане першим новим IP від ​​Bethesda за десятиліття і цей реліз може визначити майбутнє компанії на довгі роки.

Маючи у портфоліо такі ігри як Skyrim, Fallout та низку інших достойних проєктів, оступитися з новою франшизою особливо небезпечно, однак, схоже, це не чекає Тодда Говарда та його підлеглих.

Подкаст XNC та його ведучий Кольт Іствуд, як би кумедно це не звучало, мають інформацію від людей, пов'язаних із людьми, які тестують гру.

Звичайно, це додає їй сумнівності, однак за словами Іствуда саме ці люди вже давали йому вартісні інсайди раніше, як от попередження про проблемність та баги Cyberpunk 2077.

Показ геймплею Starfield: відео

Загалом, якщо підсумувати сказане тестерами, то Starfield нібито бере все гарне, що Bethesda зробила у франшизах Fallout і Elder Scrolls, а потім подвоює це і покращує.

За інформацією інсайдерів навіть ті, хто не дуже був зацікавлений у проєкті залишалися під приємним враженням та давали схвальні відгуки. Особливу похвалу отримав масштаб світу гри.

Подкаст XNC: відео

Подібну інформацію кожен може сприймати по-своєму, але ми вважаємо, що вона є хорошим передвістям того, що Тодду і команді вдалося створити новий всесвіт, який зможе захопити геймерів на довгі роки.

Однак остаточно сказати так це чи ні ми зможемо лише після релізу, який планується у першій половині 2023 року на ПК та Xbox Series X|S.