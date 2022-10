Ба більше, кілька щасливчиків отримають змогу пограти в гру. Тестування з вибраною групою гравців розпочнуть вже наступного тижня, з 25 жовтня.

The Sims 5 з новою назвою

Недавній захід Behind The Sims Summit розкрив багато подробиць про майбутнє франшизи, включно з абсолютно новою назвою Sims – Project Rene. Втім, наразі інформації про майбутню Project Rene доволі мало.

The Behind The Sims Summit містив щось для будь-якого фаната Sims, охоплюючи все: від пакетів розширень Sims 4 до оновлень для The Sims Freeplay і The Sims Mobile. Однак, видатним для багатьох гравців було оголошення про Project Rene, який поки прямо не називали The Sims 5, і короткі кадри, які було показано з новою назвою.

Функції, показані в новій багатокористувацькій грі Sims, зосереджені виключно на дизайні, показуючи надзвичайну кількість налаштувань, доступних для об’єктів, включаючи улюблене кольорове колесо Sims 3 і можливість редагувати окремі частини об’єктів.

Behind The Sims Summit: дивіться відео

У звіті Insider Gaming стверджує, що розробники розіслали електронні листи із запрошенням обраних шанувальників на тестування Project Rene.

Мовиться про те, що попередні альфа-тести розпочнуться 25 жовтня та будуть зосереджені виключно на будівельних елементах Project Rene, який в електронному листі називається "Майстернею".

У електронному листі також сказано, що буде приватний сервер Discord, на якому тестери зможуть запропонувати свої відгуки, і що ця версія Project Rene також дозволить гравцям відчути нові елементи гри для кількох гравців.